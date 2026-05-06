The Rolling Stones anuncian 'Foreign Tongue', su nuevo álbum con estrellas invitadas

La legendaria banda confirmó el lanzamiento de su esperado álbum, un proyecto que marca un nuevo capítulo en su extensa trayectoria musical.

El disco, programado para el 10 de julio, representa el trabajo número 25 en estudio del grupo y reúne nuevamente a sus integrantes históricos Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, acompañados por una destacada lista de colaboraciones internacionales.

El anuncio ha generado gran expectativa en la industria musical, especialmente por la participación de figuras como Paul McCartney, Steve Winwood y Robert Smith, líder de The Cure. También se suma Chad Smith, integrante de Red Hot Chili Peppers, lo que refuerza el carácter colaborativo y contemporáneo del disco.

Como adelanto del proyecto, la banda ya presentó dos canciones: “Rough and Twisted”, que abre el álbum, y el sencillo principal “In the Stars”. Ambos temas han servido para anticipar el sonido de esta nueva producción, que combina la esencia clásica del rock con una energía renovada. El álbum fue grabado en los estudios Metropolis, ubicados en el oeste de Londres, en un proceso creativo que se desarrolló en un periodo inusualmente corto.

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El productor Andrew Watt, quien ya había trabajado con la banda en “Hackney Diamonds”, regresó para liderar esta nueva producción. Según revelaron los integrantes, la dinámica en el estudio estuvo marcada por la intensidad y la espontaneidad. “Fueron unas semanas muy intensas grabando Foreign Tongues“, afirmó Jagger en un comunicado oficial. “Trabajamos tan rápido como pudimos”, añadió, destacando el ritmo acelerado del proceso creativo.

Por su parte, Wood subrayó el ambiente que se vivió durante las sesiones de grabación. “La atmósfera en el estudio fue muy creativa”, expresó. “Toda la banda estuvo en plena forma durante todo el proceso. Muy a menudo lo logramos a la primera toma. Espero que a todos les encante”, indicó, enfatizando la fluidez con la que se desarrolló el trabajo.

Uno de los aspectos más significativos del álbum es la inclusión del fallecido baterista Charlie Watts, quien murió en 2021. La banda logró integrar una grabación inédita del músico, correspondiente a una de sus últimas sesiones, lo que convierte el disco en un homenaje implícito a su legado dentro del grupo. Este detalle ha sido destacado como uno de los elementos más emotivos del proyecto.

El álbum también cuenta con la participación del bajista Darryl Jones y del baterista Steve Jordan, quien asumió el rol tras la muerte de Watts. Esta alineación refuerza la continuidad musical de la banda, manteniendo su identidad mientras incorpora nuevas dinámicas.

Richards, por su parte, destacó el entorno en el que se desarrolló la grabación. “Fue genial estar trabajando en Londres nuevamente y tener esa vibra londinense a nuestro alrededor”, señaló. “Fue un mes de energía concentrada. Para mí, se trata de disfrutarlo. Me siento bendecido de poder hacer esto, y espero que dure mucho tiempo más”, agregó, reflejando el entusiasmo que rodea esta etapa.

El lanzamiento de “Foreign Tongues” llega tras el éxito de “Hackney Diamonds”, publicado en 2023, que alcanzó el tercer lugar en el listado Billboard 200. A lo largo de su carrera, la banda ha acumulado 61 entradas en esta lista, incluyendo nueve producciones que alcanzaron el primer puesto.

Con este nuevo álbum, The Rolling Stones consolidan su vigencia en la escena global, apostando por una propuesta que combina historia, innovación y colaboraciones de alto perfil en la industria musical contemporánea.