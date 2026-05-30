Docentes y estudiantes de la UNACHI piden excluir a la actual administración del diálogo con el MEF

Comunidad universitaria de la UNACHI exige administración de transición.

Estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) se mantienen a la expectativa ante la posible instalación de una mesa de diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, diversos sectores de la comunidad universitaria han establecido una condición clara, el acercamiento debe realizarse exclusivamente con un equipo de autoridades de transición.

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