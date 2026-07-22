ADEN University otorga el Doctorado Honoris Causa a Virginia Matos de Barría por su destacada trayectoria y liderazgo.

El Doctorado Honoris Causa es el reconocimiento más alto que otorga la institución a personalidades cuyas contribuciones han dejado una huella imborrable en la sociedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/En una solemne ceremonia celebrada el día de hoy, ADEN University otorgó el prestigioso título de Doctora Honoris Causa a Virginia Matos de Barría. Esta máxima distinción académica reconoce su invaluable legado, caracterizado por un liderazgo excepcional y un firme compromiso con la generación de oportunidades de desarrollo en Panamá y América Latina. El Doctorado Honoris Causa es el reconocimiento más alto que otorga la institución a personalidades cuyas contribuciones han dejado una huella imborrable en la sociedad.

La trayectoria de Virginia Matos de Barría personifica los valores de excelencia académica, visión global y responsabilidad social que promueve la universidad, consolidándose como un referente y modelo a seguir para las futuras generaciones de profesionales y líderes de la región.

Durante el acto oficial, la rectora de ADEN University, la Lcda. María José Bustamante destacó el impacto transformador del liderazgo de la homenajeada a lo largo de los años. Su enfoque estratégico no solo ha impulsado el crecimiento empresarial, sino que también ha abierto nuevos caminos para la inclusión, la educación y el progreso social, transformando positivamente el entorno competitivo regional.

Con esta distinción, la casa de estudios superiores reafirma su compromiso de honrar a los líderes que, a través de su esfuerzo y visión, inspiran un cambio real y duradero en la sociedad.