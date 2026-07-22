MLS| Casemiro se une a Lionel Messi y el Inter Miami en un fichaje que está bajo investigación

El internacional brasileño llega a la liga norteamericana de fútbol tras finalizar su etapa con el Manchester United.

Estados Unidos/El Inter Miami de Lionel Messi anunció este miércoles la llegada del veterano mediocampista brasileño Casemiro, en un fichaje por el que la liga norteamericana (MLS) abrió una investigación por posible "manipulación".

Casemiro, que estaba sin equipo tras su salida del Manchester United, inicia una nueva etapa en la MLS como lugarteniente de Messi después de que ambos rivalizaran durante años en la liga española con los uniformes del Real Madrid y Barcelona.

El internacional brasileño se comprometió con los vigentes campeones de la MLS por lo que queda de la temporada 2026 y la campaña acortada de 2027, con opción a renovar por dos años más, detalló la franquicia en un comunicado.

"El proyecto que el Club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí", dijo el jugador.

Casemiro "es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar", se felicitó David Beckham, copropietario del Inter.

A sus 34 años, Casemiro engorda la lista de figuras de renombre mundial que eligen la MLS para la recta final de sus carreras.

El polaco Robert Lewandowski y el francés Antoine Griezmann también han aterrizado en el último mes en el campeonato norteamericano, enfundándose los uniformes del Chicago Fire y el Orlando City.

Todos ellos se incorporaron a mitad de temporada de la MLS, que paró actividades durante más de un mes por la celebración del Mundial de Norteamérica.

- De rival a compañero de Messi -

Casemiro fue titular en el Mundial con Brasil hasta la eliminación en octavos de final por Noruega, después de haber estado más de un año fuera del radar de la Canarinha.

Carlo Ancelotti, a su llegada al banco brasileño, recuperó a uno de sus hombres de confianza, integrante de un recordado centro del campo del Real Madrid con Luka Modric y Toni Kroos y cinco veces ganador de la Liga de Campeones de Europa.

Casemiro jugó las últimas cuatro temporadas en el Manchester United, destacando en su última campaña con nueve goles en 34 partidos.

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Este miércoles, el Inter reanuda actividades frente al Fire de Lewandowski sin Messi, que descansa en Rosario tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 contra España.

Casemiro asumirá el timón del Inter, vacante desde la retirada en diciembre de Sergio Busquets, para aportar equilibrio defensivo a un plantel con otros veteranos referentes como el argentino Rodrigo De Paul y el uruguayo Luis Suárez.

Miami es segundo de la Conferencia Este, con 31 puntos en 15 jornadas, pese a un deficiente registro de 28 goles encajados.

The LA Galaxy and Inter Miami CF have reached a settlement for the Discovery priority to sign Casemiro, and the terms will be released upon conclusion of the tampering investigation currently open with Major League Soccer. — LA Galaxy (@LAGalaxy) July 22, 2026

- Posible "manipulación" -

La llegada de Casemiro se daba por hecha desde hacía semanas en el fútbol norteamericano pero el esperado anuncio coincidió con un sorprendente comunicado de la MLS sobre la apertura de una investigación contra el Inter para determinar si incurrió en una negociación indebida.

La MLS "está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami CF. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice", señaló el texto.

Las pesquisas parecen centrarse en el llamado "derecho de descubrimiento", norma que otorga a un único equipo la prioridad de negociar el fichaje de un determinado jugador, para evitar pugnas de despacho en la MLS.

En el caso de Casemiro, la prioridad estaba en manos del LA Galaxy, que dijo haber llegado a un acuerdo con el Inter para que se concretara el fichaje.

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"Aunque Inter Miami CF y LA Galaxy han llegado a un acuerdo para la Prioridad de descubrimiento de fichar a Casemiro, los términos se publicarán al concluir la investigación de manipulación", advirtió la MLS.

Consultado sobre la investigación por la AFP, un vocero del Inter respondió: "Sin comentarios".

Estas no son las primeras pesquisas por posible ruptura de reglas por parte del Inter desde su incorporación a la MLS en 2020.

En 2021, la liga le aplicó una sanción de dos millones de dólares por incumplir la normativa salarial en la contratación del francés Blaise Matuidi.