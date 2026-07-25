Lionel Messi ausente del Partido de las Estrellas de la MLS 2026 por tercer año consecutivo tras el Mundial

La trigésima edición del Partido de las Estrellas de la MLS se llevará a cabo este miércoles en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte.

Miami, Estados Unidos/El astro argentino Lionel Messi no participará del Partido de las Estrellas de la MLS por tercer año consecutivo, anunció la liga norteamericana de fútbol este sábado.

Messi, de 39 años y que fue seleccionado por votación de los aficionados, se encuentra descansando, sin fecha determinada de regreso, tras su participación en el Mundial 2026, en el que el domingo perdió la final con la Albiceleste ante España.

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"Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS acordaron que, tras la salida de un jugador de la Copa del Mundo, los clubes mantuvieran conversaciones individuales con cada jugador para determinar el descanso y el calendario adecuados para volver a los entrenamientos y competiciones", dice el comunicado de la liga.

Y agrega: "En consonancia con ese acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedarán exentos de participar en el MLS All-Star 2026".

De esta forma, Messi no será sancionado por su ausencia, a diferencia de lo sucedido en 2025, cuando fue suspendido un partido por faltar al Partido de las Estrellas sin justificativo.

Tim Ream, capitán de Estados Unidos en el Mundial 2026, el brasileño Evander y el surcoreano Son Heung-min han confirmado su participación en el partido de exhibición, en el que un equipo de estrellas de la MLS enfrenta a uno de la liga mexicana.

La trigésima edición del Partido de las Estrellas de la MLS se llevará a cabo este miércoles en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte.

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