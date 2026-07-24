Ferran Torres y Marcos Llorente se robaron las miradas en Ibiza, y no fue por el yate

Los futbolistas del FC Barcelona y el Atlético de Madrid celebran el título mundial con unos días de descanso en la isla balear, epicentro veraniego de varias figuras de "la Roja".

Panamá/Tras coronarse Campeones del Mundo con la Selección Española, los futbolistas Ferran Torres y Marcos Llorente eligieron las exclusivas costas de Ibiza para un merecido descanso.

Los jugadores del FC Barcelona y del Atlético de Madrid fueron captados compartiendo la travesía a bordo del Lady KC, un yate de lujo de casi 30 metros de eslora.

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La embarcación, un modelo Maiora 99 de fabricación italiana, cuenta con jacuzzi en el flybridge, solárium panorámico y plataforma para deportes acuáticos con motos de agua y Seabob. Su alquiler no es para cualquier bolsillo: ronda los 10.000 euros diarios, cerca de 90.000 euros por semana.

Así fue la estancia de los futbolistas:

Exclusividad gastronómica: durante la navegación, los jugadores brindaron con una botella de Domaine de la Romanée-Conti, considerado el vino más escaso del mundo, con un valor que puede alcanzar los 28.000 euros.

Encuentro de estrellas: en tierra, Torres y Llorente coincidieron en el reconocido establecimiento Casa Jondal con figuras del deporte mundial como David Beckham y Michael Jordan.

Repercusión en redes: las imágenes de ambos jugadores compartiendo la travesía circularon ampliamente en redes sociales, donde generaron comentarios de los usuarios sobre la buena relación entre ambos.

Epicentro mundialista: Ibiza se consolida como destino predilecto de "la Roja" este verano, con otras figuras como Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal también de vacaciones en la zona.

Vale recordar que Marcos Llorente está casado desde 2023 con la influencer Patricia Noarbe, mientras que Ferran Torres se encuentra actualmente soltero.

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