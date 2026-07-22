Liga de Naciones Concacaf| Conoce los bombos y procedimiento del sorteo de fase de grupos

El sorteo de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf se realizará el jueves 23 de julio a las 6:00 p.m. y lo podrás ver por TVMAX.

Panamá/La Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 está próxima iniciar. Mientras tanto se hará el sorteo para conformar los grupos que estarán en competencia.

En base al reglamento del torneo, y por ser el cuarto mejor clasificado en el Ranking de Concacaf, Panamá pasó directamente a los cuartos de final. Sin embargo el sorteo es importante para sus intereses ya que le daría una visión más precisa de su rival potencial para esa instancia. En esa misma condición están México, Estados Unidos y Canadá que ocupan los puestos del 1 al 3 de la clasificación regional.

Te puede interesar: Liga de Naciones Concacaf | Cuándo y dónde ver el sorteo de la fase de grupos

Los bombos para el sorteo fueron anunciados por Concacaf y quedaron conformados así:

Liga A: En ella están los conjuntos de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá que avanzan directamente a los cuartos de final, y 12 equipos más que participarán en la fase de grupos que comenzará en septiembre.

Bombo 1: Costa Rica, Honduras

Costa Rica, Honduras Bombo 2: Jamaica, Haití

Jamaica, Haití Bombo 3: Guatemala, Trinidad y Tobago

Guatemala, Trinidad y Tobago Bombo 4: Curazao, Surinam

Curazao, Surinam Bombo 5: Martinica, Nicaragua

Martinica, Nicaragua Bombo 6: El Salvador, República Dominicana

En el sorteo se conformarán dos grupos de seis equipos cada uno. Estos jugarán en septiembre y los cuartos de final se disputarán en noviembre.

Te puede interesar: José Fajardo vuelve al gol con Universidad Católica de Ecuador

Liga B: cuenta con 16 equipos de loa que resultarán cuatro grupos de cuatro elencos cada uno.

Bombo 1: Guadalupe, Guyana, Cuba, Guayana Francesa

Guadalupe, Guyana, Cuba, Guayana Francesa Bombo 2: San Vicente y las Granadinas, Puerto Rico, Bermudas, Granada

San Vicente y las Granadinas, Puerto Rico, Bermudas, Granada Bombo 3: Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Belice, Dominica

Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Belice, Dominica Bombo 4: Sint Maarten, Bonaire, Barbados, Islas Caimán

Liga C: en esta competirán nueve colectivos que serán dividos en tres grupos de tres selecciones.

Bombo 1: Montserrat, Saint Martin, Antigua y Barbuda

Montserrat, Saint Martin, Antigua y Barbuda Bombo 2: Aruba, Bahamas, Islas Turcas y Caicos

Aruba, Bahamas, Islas Turcas y Caicos Bombo 3: Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Islas Vírgenes Estadounidenses

Te puede interesar: Champions League | César Blackman vio acción en partido de cuartos de final

Procedimiento

La Concacaf escribió en su página web, el sorteo se realizará de la siguiente manera:

"La Liga A utilizará seis bombos, cada uno con dos selecciones. Una selección de cada bombo será sorteada a la posición correspondiente del Grupo A, mientras que la otra será asignada a la misma posición del Grupo B".

utilizará seis bombos, cada uno con dos selecciones. Una selección de cada bombo será sorteada a la posición correspondiente del Grupo A, mientras que la otra será asignada a la misma posición del Grupo B". "La Liga B utilizará cuatro bombos, cada uno con cuatro selecciones. Las selecciones de cada bombo serán sorteadas a las posiciones A1, B1, C1 y D1, seguidas por A2, B2, C2 y D2; posteriormente A3, B3, C3 y D3; y finalmente A4, B4, C4 y D4".

utilizará cuatro bombos, cada uno con cuatro selecciones. Las selecciones de cada bombo serán sorteadas a las posiciones A1, B1, C1 y D1, seguidas por A2, B2, C2 y D2; posteriormente A3, B3, C3 y D3; y finalmente A4, B4, C4 y D4". "La Liga C utilizará tres bombos, cada uno con tres selecciones. Las selecciones de cada bombo serán sorteadas a las posiciones A1, B1 y C1, seguidas por A2, B2 y C2, y finalmente A3, B3 y C3".

El sorteo terminará después que cada selección haya sido asignada a un grupo.