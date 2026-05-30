Desarticulan presunta red dedicada a fabricar y distribuir drogas sintéticas en Panamá Oeste; hay 12 aprehendidos
Como resultado de la operación, las autoridades aprehendieron a 12 personas y decomisaron diversas sustancias ilícitas asociadas a la supuesta red de narcotráfico, entre ellas metanfetamina, tusi y éxtasis.
La Chorrera, Panamá Oeste/Una presunta organización criminal integrada por ciudadanos panameños y colombianos fue desarticulada durante la "Operación Síntesis", desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.