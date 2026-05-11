Ricky Martin convirtió un accidente con confeti en el momento más divertido de su concierto

El concierto en Hermosillo terminó convirtiéndose en uno de los eventos más comentados de la semana luego de que un inesperado incidente sobre el escenario provocara carcajadas entre el artista, sus músicos, bailarines y miles de asistentes.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin protagonizó un momento viral tras finalizar su espectáculo en la Explanada de las Estrellas de la Expogan Sonora 2026, cuando una enorme cantidad de confeti cubrió por completo a parte del equipo que participó en la presentación.

El episodio ocurrió justo después del cierre del show, mientras el escenario todavía estaba envuelto en efectos especiales y aplausos del público. En medio de la celebración final, varios integrantes del staff artístico quedaron prácticamente “sepultados” bajo montañas de confeti lanzadas durante la despedida del espectáculo. La escena desató risas inmediatas entre quienes permanecían sobre la tarima y rápidamente comenzó a circular en redes sociales mediante videos grabados por asistentes.

Las imágenes mostraron a Ricky Martin reaccionando entre carcajadas al observar cómo algunos músicos y bailarines intentaban salir de debajo del material brillante que había cubierto gran parte del escenario. El cantante no pudo contener la risa al notar que varios integrantes de su equipo apenas lograban moverse mientras seguían envueltos por el confeti acumulado tras el cierre del concierto.

Aunque el momento fue tomado con humor por todos los presentes, el artista también aprovechó el episodio para destacar el trabajo realizado por el equipo mexicano que participó en la producción del evento y en toda la logística de la gira. Según se observó en videos difundidos posteriormente, Ricky Martin celebró el profesionalismo y compromiso de las personas encargadas del montaje técnico, iluminación, sonido, seguridad y coordinación del espectáculo en territorio mexicano.

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El show formó parte de la gira internacional “Ricky Martin Live 2026”, con la que el cantante recorrió distintos países de América y Europa. La presentación en Hermosillo tuvo una relevancia especial debido a que marcó el regreso del artista a la ciudad después de aproximadamente diez años sin presentarse en la capital sonorense.

La expectativa alrededor del evento fue alta desde días antes del concierto. La presentación había sido anunciada como uno de los espectáculos principales de la Expogan Sonora 2026, considerada una de las celebraciones más importantes del noroeste mexicano. Miles de personas acudieron a la Explanada de las Estrellas para presenciar el regreso del intérprete de éxitos internacionales como Livin' la Vida Loca y Vuelve.

A través de redes sociales, la promotora DLG Producciones había confirmado previamente los horarios de acceso y el inicio oficial del concierto. Las puertas del recinto se abrieron desde las 20:00 horas, mientras que la presentación comenzó cerca de las 21:45 de la noche, tal como estaba previsto en la programación del evento.

Durante la noche, Ricky Martin interpretó varios de los temas más representativos de su trayectoria artística y mantuvo una conexión constante con el público sonorense. Sin embargo, el momento que terminó robándose la atención digital no estuvo relacionado con una coreografía o una interpretación musical, sino con el divertido accidente ocurrido segundos después del cierre oficial del espectáculo.

Los videos del incidente acumularon miles de reproducciones en plataformas digitales y generaron comentarios de usuarios que destacaron el ambiente relajado y festivo que se vivió al final del concierto. Muchos seguidores resaltaron que, pese al inesperado momento, el cantante mantuvo siempre una actitud cercana y agradecida con el público y con el equipo de producción mexicano que trabajó para convertir la presentación en Hermosillo en uno de los conciertos más comentados de la gira internacional del artista boricua durante este 2026.