Khloé Kardashian confiesa el traumático episodio con drogas que vivió en Coachella

La celebridad volvió a captar la atención mediática luego de revelar uno de los momentos más angustiantes que ha vivido en un festival de música.

Durante un reciente episodio de su pódcast Khloé in Wonder Land, la empresaria recordó la única vez que asistió a Coachella y cómo terminó bajo los efectos de sustancias sin entender lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

La integrante de la familia Kardashian explicó que el episodio ocurrió hace aproximadamente una década, cuando acudió al reconocido festival realizado en Indio, California. Según relató, todo comenzó durante una fiesta paralela al evento, donde consumió una bebida que alteró por completo su estado físico y mental. La celebridad aseguró que en ese momento desconocía que varias personas a su alrededor estaban consumiendo drogas recreativas.

Durante la conversación en su programa, Kardashian admitió que la experiencia le dejó una sensación de miedo y confusión que aún recuerda con claridad. “No fue la mejor experiencia. Fui drogada sin saberlo, pero creo que todos [los demás] lo sabían”, afirmó la empresaria mientras relataba el episodio que vivió en el festival.

Aunque inicialmente el comentario generó preocupación entre sus seguidores, Khloé aclaró que no considera haber sido víctima de un ataque premeditado. Según explicó, cree que simplemente no comprendió el contexto en el que se encontraba ni identificó lo que contenía la bebida que consumió aquella noche. “No creo que alguien me drogara. Creo que yo fui la tonta y no me di cuenta de que todos estaban drogándose”, expresó.

La fundadora de Good American explicó que poco después de ingerir el “jugo” comenzó a sentirse extraña y desorientada. “Recuerdo haber tomado esta bebida y sentirme realmente rara. Nadie quiere sentirse así y no saber por qué se siente de esa manera”, comentó durante el episodio del pódcast.

La situación terminó generándole un fuerte episodio de ansiedad que la llevó a aislarse completamente del resto de asistentes. Kardashian contó que pasó varias horas encerrada en un baño mientras intentaba entender qué estaba sucediendo. “Me encerré en un baño durante horas”, recordó la figura televisiva. Posteriormente agregó: “Simplemente no entendía lo que estaba pasando hasta después, cuando me di cuenta de que estaba drogada y todos me gritaban porque no quería salir del baño”.

El relato continuó con una descripción del impacto emocional que le dejó aquella experiencia. “Me asusté mucho. Estaba atrapada en mi cabeza, así que mi experiencia no fue buena”, confesó la empresaria, quien desde entonces no ha vuelto a asistir al festival musical.

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Mientras Khloé decidió mantenerse alejada de Coachella, otras integrantes del clan Kardashian-Jenner sí participaron activamente en la edición 2026 del evento. Kendall Jenner y Kylie Jenner fueron algunas de las figuras más comentadas del festival gracias a sus apariciones y elecciones de vestuario. Kendall aprovechó el evento para promocionar su marca 818 Tequila, mientras Kylie apostó por un estilo inspirado en la moda vintage y prendas de diseñador.

Por su parte, Kourtney Kardashian asistió junto a su esposo Travis Barker durante una presentación musical realizada en el Outdoor Theatre. En paralelo, Kim Kardashian también acaparó titulares luego de ser vista junto al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton durante un concierto de Justin Bieber.

En el mismo episodio de su pódcast, Khloé también recordó su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en 2007, cuando tenía 22 años. “Obviamente fue muy aterrador”, reconoció. La empresaria confesó que en ese momento no dimensionaba las consecuencias legales de la situación. “No sabía que iba a ir a prisión por eso porque era mi primera ofensa”, aseguró al recordar uno de los episodios más controversiales de su juventud.