Shakira amplía su gira 2026 en Estados Unidos tras histórico concierto en Río de Janeiro

La colombiana confirmó la expansión de su esperada gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026 con cinco nuevas fechas, una decisión impulsada por la enorme demanda de boletos registrada tras el anuncio inicial del recorrido.

La artista reveló la noticia el martes 5 de mayo, pocos días después de protagonizar uno de los conciertos más multitudinarios de su carrera en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

El espectáculo realizado durante el fin de semana reunió a un estimado de dos millones de asistentes, consolidando nuevamente a la intérprete barranquillera como una de las artistas latinas con mayor convocatoria en el mundo. El impacto del concierto generó una ola de expectativa alrededor de la etapa estadounidense de la gira, motivando la apertura de nuevas presentaciones en varias ciudades clave del país.

Las fechas adicionales fueron programadas en San José, Atlanta, Miami, Boston y Nueva York. Con esta ampliación, la cantante ofrecerá nuevas oportunidades para que los seguidores puedan asistir a una gira que promete una producción mucho más cercana e inmersiva durante su paso por Estados Unidos este verano.

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La venta de entradas comenzará con preventas exclusivas para clientes de Citi y Verizon el jueves 7 de mayo. Posteriormente, la preventa oficial para fans se habilitará el viernes 8 de mayo a las 10:00 a.m. en horario local, mientras que la venta general iniciará el lunes 11 de mayo también a las 10:00 a.m. a través del sitio oficial de la artista. La gira incluirá además distintos paquetes VIP para los asistentes interesados en experiencias especiales durante los conciertos.

El recorrido estadounidense de Las Mujeres Ya No Lloran arrancará oficialmente el 13 de junio en el Intuit Dome, ubicado en Inglewood. Debido a la alta demanda, Shakira añadió una segunda fecha en el mismo recinto para el 14 de junio.

Posteriormente, la artista se presentará el 17 de junio en la Acrisure Arena de Palm Desert. El 19 de junio llegará al SAP Center y, tras agotarse rápidamente la disponibilidad inicial, agregó un nuevo concierto para el 20 de junio en la misma ciudad.

La gira continuará el 23 de junio en el American Airlines Center de Dallas. Más adelante, Shakira actuará el 26 de junio en el State Farm Arena y repetirá presentación el 28 de junio tras añadir una nueva fecha en Atlanta.

Uno de los mercados más fuertes para la cantante será Miami, donde ofrecerá conciertos el 1 y 2 de julio en el Kaseya Center. Luego continuará el 6 de julio en el CFG Bank Arena de Baltimore.

El tramo final incluirá shows el 10 y 11 de julio en el TD Garden de Boston. Después llegará el 14 de julio al Prudential Center en Newark.

La agenda continuará con actuaciones el 20 y 21 de julio en el Barclays Center de Brooklyn, además del concierto programado para el 23 de julio en la UBS Arena y el cierre previsto el 25 de julio en el Boardwalk Hall.