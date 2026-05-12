Farruko anuncia concierto histórico en Panamá y prepara el impulso global de 'Yapaque'

El cantante puertorriqueño confirmó su esperado regreso a Panamá con un espectáculo que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en el país centroamericano.

El artista urbano se presentará el próximo 15 de agosto de 2026 en Plaza Amador, antiguo recinto conocido como Plaza Figali, en una fecha que coincide con la conmemoración de la fundación de Panamá La Vieja.

El anuncio de Farruko fue realizado por el propio intérprete a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje dirigido especialmente a sus seguidores panameños y destacó la conexión que mantiene desde hace años con el país. En la publicación expresó: “Panamá, esto es para ti. El artista que caminó nuestra tierra, grabó con nuestros íconos y recibió la Llave de nuestra ciudad regresa a darlo todo en casa”.

El espectáculo llevará por nombre “Manda la Plena MOH – El Concierto” y será organizado por Magic Dreams Productions junto a Carbon Vrmor. La producción adelantó que la presentación incluirá invitados especiales, sorpresas musicales y un recorrido por algunos de los temas más exitosos de la carrera del cantante, quien acumula más de quince años dentro de la industria urbana internacional.

Te puede interesar: Mundial 2026 | Niño conquistó redes al dibujar su propio álbum y recibir respuesta de Panini

Te puede interesar: 'La casa de papel' vuelve con un misterioso avance que dispara teorías entre los fans

Dentro del repertorio confirmado se encuentran canciones como “Pepas”, “Calma”, “Hola Beba” y “Tóxica”, sencillos que marcaron distintas etapas de la carrera del artista y que continúan posicionándose entre los favoritos del público latino. En el anuncio difundido en redes sociales también se destacó: “Será una noche de sorpresas especiales con su nuevo álbum y recuerdos que volverán cuando todo Panamá coree éxitos como Pepas, Calma, Tóxica, Hola Beba y muchos más con sus 15 años de trayectoria…”.

La preventa de entradas comenzará el próximo 18 de mayo a través de Panatickets, plataforma autorizada por los organizadores para la distribución oficial de los boletos. La expectativa alrededor del evento ha aumentado debido al estrecho vínculo artístico que Farruko consolidó con Panamá en los últimos años, especialmente por sus colaboraciones con artistas locales y su participación en eventos multitudinarios realizados en la capital.

El cantante ha visitado el país en repetidas ocasiones para participar en conciertos, festivales y proyectos musicales. En abril de 2026 fue uno de los invitados principales en la inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud celebrados en el Estadio Rommel Fernández. Además, encabezó actividades promocionales en la Cinta Costera y recorrió la ciudad en caravanas organizadas para impulsar sus recientes lanzamientos discográficos.

Su cercanía con la escena musical panameña también quedó reflejada en colaboraciones junto a artistas como Boza, Eddy Lover y Renato, fortaleciendo su presencia dentro del movimiento urbano regional.

El anuncio del concierto coincide además con el lanzamiento internacional de “Yapaque”, colaboración en la que Farruko une fuerzas con Greeicy y Steve Aoki. La canción mezcla ritmos urbanos y música electrónica en una propuesta enfocada en la temporada de verano y orientada al mercado global.

El tema tuvo una destacada presentación durante el Ultra Music Festival, donde fue recibido con entusiasmo por el público. Sobre esta colaboración, Steve Aoki aseguró: “Farruko y Greeicy, ambas leyendas. He hecho canciones con cada uno por separado, y ahora nos unimos para esta. La estrenamos en Ultra, con pura felicidad. Es un himno global del verano.”

Con más de 44 millones de oyentes mensuales en Spotify y miles de millones de reproducciones acumuladas durante su carrera, Farruko continúa consolidándose como uno de los artistas urbanos más influyentes del panorama internacional actual.