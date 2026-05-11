'La casa de papel' vuelve con un misterioso avance que dispara teorías entre los fans

Cinco años después del desenlace de la serie Netflix volvió a sacudir a la industria del entretenimiento con el lanzamiento de un nuevo tráiler relacionado con la franquicia española más exitosa de la plataforma.

El anuncio fue realizado durante un evento exclusivo celebrado en Sevilla el 9 de mayo de 2026 y despertó especulaciones sobre el futuro de la historia creada por Álex Pina.

El avance audiovisual mostró varios elementos emblemáticos de la serie, entre ellos las puertas del Banco de España y el icónico globo aerostático inspirado en Salvador Dalí. Estas imágenes reforzaron la idea de una posible continuidad narrativa dentro del universo de La casa de papel, aunque la compañía todavía no confirmó si se tratará de una nueva temporada, otro spin-off o un proyecto completamente diferente.

La presentación coincidió con la promoción de la segunda temporada de Berlín, producción derivada protagonizada por Pedro Alonso y cuyo estreno está programado para el 15 de mayo. Desde su lanzamiento inicial, la serie centrada en Berlín se convirtió en una pieza clave dentro de la estrategia global de expansión de contenidos impulsada por Netflix alrededor de la exitosa franquicia española.

En la descripción oficial incluida dentro del nuevo tráiler, la plataforma dejó una frase que incrementó la expectativa de millones de seguidores alrededor del mundo. El mensaje señala: “Desde el primer robo de dinero en efectivo hasta el asalto que puso en riesgo toneladas de oro del Banco de España, el mundo de ‘La casa de papel’ nunca ha dejado de crecer, evolucionar y sorprender”.

Te puede interesar: Shakira amplía su gira 2026 en Estados Unidos tras histórico concierto en Río de Janeiro

Te puede interesar: Viral: Padre abandona a su familia por sentirse ignorado y poco valorado

La apuesta de Netflix por ampliar este universo responde a una estrategia que busca extender la vida comercial de una de sus propiedades intelectuales más rentables fuera del mercado angloparlante. Desde que la serie debutó en Antena 3 en 2015 y posteriormente fue adquirida por la plataforma de streaming, la producción se transformó en un fenómeno global capaz de romper barreras idiomáticas y consolidar audiencias masivas en distintos continentes.

Durante el evento en Sevilla, la compañía reveló cifras que evidencian el impacto internacional de la franquicia. Tres temporadas de La casa de papel permanecen entre las diez series de habla no inglesa más vistas en la historia de Netflix. Además, los reportes acumulados entre 2023 y 2025 indican que la serie alcanzó 1.300 millones de horas reproducidas y cerca de 160 millones de visualizaciones en todo el mundo.

El desempeño de Berlín también fortaleció la expansión del universo narrativo. La serie logró ingresar al Top 10 de Netflix en 91 países durante su estreno y permaneció durante siete semanas consecutivas entre las producciones internacionales más vistas, acumulando 348 millones de horas reproducidas y 53 millones de visualizaciones globales.

Otro elemento que llamó la atención de los seguidores fue la escena final del nuevo avance, donde aparece una barra de oro siendo desenterrada. La imagen fue interpretada por muchos usuarios como una posible pista sobre la continuidad directa de la historia del Profesor y los atracos que marcaron el desarrollo original de la serie.

Pese a las teorías surgidas en redes sociales, Netflix evitó confirmar detalles específicos sobre el próximo proyecto. Durante la presentación, la plataforma únicamente afirmó: “El universo de La Casa de Papel continúa en Netflix”, dejando abierta la posibilidad de nuevas producciones, personajes y líneas argumentales dentro de la franquicia.

El crecimiento de La casa de papel también impulsó proyectos adicionales como Money Heist: Korea – Joint Economic Area y un videojuego inspirado en la serie, consolidando así una estrategia multiplataforma orientada a mantener vigente una de las marcas audiovisuales más importantes del streaming internacional en la actualidad.