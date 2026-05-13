Cristiano Ronaldo | Su secreto alimenticio: la bebida que eliminó por completo de su dieta

A sus 41 años, el delantero portugués mantiene un estado físico que sigue sorprendiendo a fanáticos, entrenadores y especialistas deportivos, resultado de una rutina estricta de entrenamiento, descanso y alimentación que ha sostenido durante gran parte de su carrera.

Uno de los aspectos más comentados sobre el futbolista es precisamente su dieta. Con el paso de los años, el astro portugués ha construido hábitos alimenticios rigurosos enfocados en el rendimiento deportivo y el cuidado corporal, evitando productos procesados y priorizando alimentos naturales ricos en proteínas, vitaminas y minerales.

Ahora, Giorgio Barone, quien trabajó como chef personal del jugador, reveló detalles inéditos sobre la alimentación diaria del máximo goleador histórico de Portugal. En declaraciones concedidas al medio Covers.com, el especialista explicó cuáles son los productos que forman parte de la rutina nutricional del número 7 y cuáles fueron eliminados completamente de su menú.

Según Barone, la dieta de Cristiano Ronaldo se basa en el equilibrio y en el consumo de alimentos saludables durante todas las comidas del día. El exchef señaló: “La dieta de Cristiano es equilibrada. Come un poco de todo, pero siempre sano. Para empezar el desayuno, toma aguacate con café, huevos y nada de azúcar, absolutamente nada de azúcar”.

El nutricionista también detalló que el futbolista suele mantener una alimentación rica en proteínas magras, principalmente pollo y pescado, acompañadas de vegetales frescos. De acuerdo con el chef, el delantero evita harinas y productos ultraprocesados, optando por nutrientes obtenidos directamente de verduras y alimentos naturales.

Sobre el almuerzo y la cena del jugador portugués, Barone comentó: “Si necesita carbohidratos, los obtiene de las verduras, así que no necesita nada hecho con harina”. Además, añadió: “Nada de pasta, pan ni otros tipos de alimentos. Por la noche, come ligero, normalmente pescado o carne en filete, siempre acompañado de verduras”.

Sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención fue la relacionada con una bebida consumida habitualmente en millones de hogares alrededor del mundo. Según explicó el exchef, Cristiano Ronaldo decidió excluir completamente la leche de su dieta diaria.

Barone afirmó de manera contundente: “No toma nada de leche”. Posteriormente, profundizó en las razones que, según su criterio, respaldan esa decisión alimenticia. “Los humanos somos los únicos animales que bebemos la leche de otros animales. Ningún otro animal bebe leche después de los tres meses. Los terneros no beben leche después de los tres meses. Los animales no beben la leche de otros animales”, expresó.

Las declaraciones generaron un fuerte debate en redes sociales y entre seguidores del fútbol internacional, especialmente porque la leche es considerada un producto habitual dentro de muchas dietas alrededor del mundo. No obstante, especialistas en nutrición deportiva suelen recordar que los planes alimenticios de atletas de alto rendimiento suelen ajustarse a necesidades físicas específicas y personalizadas.

Te puede interesar: Mundial 2026 | Niño conquistó redes al dibujar su propio álbum y recibir respuesta de Panini

Te puede interesar: 'La casa de papel' vuelve con un misterioso avance que dispara teorías entre los fans

Durante la entrevista, Giorgio Barone también habló sobre la alimentación de Erling Haaland, otra de las grandes figuras del fútbol actual. El chef aseguró estar de acuerdo con el consumo de vísceras dentro de ciertas dietas deportivas debido a su valor nutricional.

En ese contexto, explicó: “Estoy de acuerdo con su dieta que consiste en comer vísceras”. Más adelante agregó: “El hígado, el corazón y el cerebro son alimentos muy saludables. Son superalimentos. A Cristiano también le gustaba el hígado. A mí me encanta. Es muy rico en hierro y es importante en la dieta, así que apruebo lo de las vísceras, pero no lo de la leche”.

Las revelaciones sobre la dieta de Cristiano Ronaldo, sus hábitos de alimentación y el estricto control que mantiene sobre su cuerpo continúan alimentando el interés global por la preparación física del legendario futbolista portugués.