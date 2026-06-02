Richard Gere acusa a Trump de 'desmantelar todo lo bueno' de EEUU

Gere, defensor del Tíbet y converso al budismo , se ha reunido en múltiples ocasiones con el dalái lama, el líder espiritual tibetano exiliado al que China acusa de fomentar el separatismo en la región del Himalaya.

Oslo, Noruega/El actor Richard Gere criticó el martes a Donald Trump, al que calificó de "loco" y aseguró que ha "desmantelado casi todo lo bueno" de Estados Unidos.

"Estamos viviendo el momento más oscuro que he experimentado en este planeta", declaró el actor de 76 años, protagonista de 'Pretty Woman', en la ceremonia de entrega en Oslo de los premios Václav Havel a la Disidencia Creativa.

"¿Quién iba a pensar que América podría llegar a esto? ¿Quién iba a pensar que un loco como este sería presidente de Estados Unidos?", se preguntó Gere ante un público de cientos de personas.

"El primer día, este tipo desmanteló casi todo lo bueno del Gobierno de Estados Unidos y de su pueblo", afirmó.

El protagonista de 'American Gigolo' ya había mostrado su rechazo a Trump en febrero de 2025, cuando lo tachó de "matón".

Gere anunció el martes en el Foro de Oslo por la Libertad los premios para el artista chino encarcelado Gao Zhen y el disidente antimilitar birmano Sai.

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"Tenemos que ver las señales, esta dictadura de monstruos, lo rápido que ocurre. Tenemos que estar alerta", advirtió el actor.

Gere, defensor del Tíbet y converso al budismo, se ha reunido en múltiples ocasiones con el dalái lama, el líder espiritual tibetano exiliado al que China acusa de fomentar el separatismo en la región del Himalaya.

Desde 2024, vive en España con su tercera esposa, la española Alejandra Silva.