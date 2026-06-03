El Mundial 2026 tiene banda sonora global: FIFA presenta su álbum oficial

Con esta producción, el Mundial 2026 no solo promete ser un espectáculo deportivo, sino también un evento musical de alcance mundial.

La FIFA ha reunido un equipo musical extraordinariamente fuerte, digno del mayor evento deportivo de un solo deporte en la historia: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde superestrellas globales hasta nuevas voces emergentes que están dando forma al futuro de la música, el álbum oficial del Mundial 2026 presenta artistas de todos los continentes, idiomas y géneros, en un proyecto diseñado para unir a los aficionados de todo el mundo a través del poder de la música y el fútbol.

El proyecto, titulado “FIFA World Cup 2026 Official Album”, incluye una amplia lista de colaboraciones internacionales que mezclan pop, urbano, rock y ritmos latinos.

Artistas y canciones destacadas del álbum

Entre los temas confirmados figuran:

“GOALS”: LISA, Anitta, Rema

“GAME TIME”: Future, Tyla

“ILLUMINATE”: Jessie Reyez, Elyanna

“ECHO”: Daddy Yankee, Shenseea

“POR ELLA”: Los Ángeles Azules, Belinda

“THREE NATIONS”: 21 Savage, Nata Cano, French Montana

“NO PLACE LIKE HOME”: Major Lazer, Nelly Furtado, Davido

“IN THE STARS (REMIX)”: The Rolling Stones

“SHOW ME”: Ayra Starr, Latto

“MI MEXICO LINDO”: Alejandro Fernández

“LOVE ALWAYS WIN”: Shaggy, Cimafunk

“DAI DAI”: Shakira, Burna Boy

El álbum también incluye otras colaboraciones como “Energy” (Ava Max, BIA), “Lighter” (Jelly Roll, Carin León), “Sir Sir” (Nora Fatehi, Vegedream, Sanjou), “Partidazo” (Danny Ocean) y “Champion” (iShowSpeed), además de la promesa de “muchas más por venir”.

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Música para unir al mundo

La FIFA destacó que este proyecto busca crear una banda sonora global para el Mundial, combinando artistas consagrados con nuevas voces emergentes de distintos continentes.

“Desde superestrellas globales hasta talentos emergentes, el álbum está diseñado para unir a los aficionados a través del fútbol y la música”, señala el concepto oficial del proyecto.

Con esta producción, el Mundial 2026 no solo promete ser un espectáculo deportivo, sino también un evento musical de alcance mundial.

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