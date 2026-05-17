Dara conquista Eurovisión 2026 con 'Bangaranga' y le da a Bulgaria su primer triunfo en el certamen

Rumanía terminó tercera, por delante de los favoritos en las apuestas: Finlandia y Australia.

Viena, Austria/La cantante búlgara Dara ganó la 70.ª edición de Eurovisión el domingo en Viena con la pegajosa canción "Bangaranga", y le otorgó la primera victoria a su país por delante de Israel, cuya presencia había suscitado llamados al boicot.

Rumanía terminó tercera, por delante de los favoritos en las apuestas: Finlandia y Australia.

La cantante pop Darina Yotova, conocida como Dara, no figuraba entre las más opcionadas al comienzo de la semana de Eurovisión. Sin embargo, la artista de 27 años ganó impulso tras una sólida actuación en las semifinales, con sus elaboradas coreografías de baile.

Dara conquistó tanto a los jurados nacionales como al público internacional con un himno a la fiesta y a la emancipación. "Bangaranga es una sensación que todo el mundo lleva dentro", dijo Dara el domingo.

El título de su canción, en dialecto jamaicano, significa "rebelión". Todo el público que acudió al estadio Wiener Stadthalle, de la capital austriaca, bailó al unísono la coreografía.

"Queríamos ofrecer al público algo nuevo y fresco, algo inesperado, capaz de dar una nueva imagen de Eurovisión", declaró en rueda de prensa. Su país, que no había participado en Eurovisión en los tres últimos años por razones financieras, acogerá a toda Europa gracias a ella el año que viene.

"Cuando logramos desprendernos de esa máscara de la búsqueda de la perfección, es entonces cuando podemos ser fieles a quienes somos realmente", añadió Dara.

Ausentes del festival

Unos 10.000 fans ataviados con sus mejores galas llenaron el Wiener Stadthalle para presenciar la final de Eurovisión el sábado, en una edición marcada por un histórico boicot a Israel.

Eslovenia, España, Irlanda, Islandia y Países Bajos estuvieron ausentes este año del festival europeo de la canción, en protesta por la participación de Israel, al que critican por la guerra en Gaza.

Todo apuntaba a que Noam Bettan iba a ganar el certamen para Israel con su canción "Michelle", tras lograr una gran puntuación en el voto del público de toda Europa.

Pero los 343 puntos del artista israelí lo situaron muy por detrás de los 516 de Dara. El público, que había abucheado el anuncio de los resultados de Israel, ovacionó a la vencedora.

Dara, nacida el 9 de septiembre de 1998 en Varna, en la costa del mar Negro, empezó a practicar canto folclórico a los 7 años, antes de dedicarse a la música pop. Graduada de la Escuela Nacional Búlgara de Artes, se dio a conocer al público gracias a su participación en el programa Factor X Bulgaria en 2015.

Protesta y mensaje de España

Unos 166 millones de espectadores vieron el concurso por televisión el año pasado, cuando se celebró en Basilea (Suiza). El sábado más temprano, cientos de manifestantes propalestinos marcharon mientras coreaban "boicot a Eurovisión" y con pancartas en las que se leía "No celebren el genocidio".

"Me parece lamentable que le demos tribuna a un genocidio", declaró a la AFP Juli Pfefferkorn, una estudiante de 17 años que viajó a Viena desde la otra punta de Austria para manifestar su descontento.

La televisión pública española RTVE, tradicionalmente uno de los principales apoyos de Eurovisión, no solo boicoteó el certamen, sino que se negó a transmitirlo.

Al comienzo del evento mostró el mensaje: "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y Justicia para Palestina".