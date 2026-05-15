Paul McCartney explica por qué rechaza las selfies y cuestiona la cultura de la fama digital

El legendario músico británico Paul McCartney volvió a generar conversación internacional tras revelar que mantiene una postura firme frente a una de las prácticas más comunes entre celebridades y admiradores: las fotografías tipo selfie. El exintegrante de The Beatles aseguró que, pese al paso de las décadas y a su enorme popularidad, continúa negándose a posar para imágenes improvisadas con seguidores porque desea conservar una relación más auténtica con su vida cotidiana y con su identidad personal.

Durante una entrevista en el pódcast The Rest is Entertainment, el artista de 83 años reflexionó sobre la transformación que ha sufrido la fama debido al auge de los teléfonos móviles y las redes sociales. Según explicó, la interacción entre figuras públicas y fanáticos cambió radicalmente desde la llegada de los dispositivos inteligentes, que convirtieron cada encuentro casual en una posible fotografía viral.

McCartney confesó que suele rechazar las solicitudes de selfies incluso cuando eso sorprende a quienes se acercan a él. “Ahora son los teléfonos. Si conozco a alguien, inmediatamente toma su teléfono, y yo digo: ‘Lo siento, no hago fotos’. Y eso es algo radical hoy en día”, expresó el cantante británico al describir situaciones frecuentes en espacios públicos y eventos sociales.

El músico recordó además una conversación que sostuvo con Oprah Winfrey sobre este tema. “Le dije eso a Oprah, ahora estoy presumiendo nombres, y ella me dijo: ‘¿No te tomas fotos?’. Yo le dije: ‘No’. Y ella preguntó: ‘¿Por qué?’. Le respondí: ‘Porque no quiero’. Así de simple”, relató el artista, dejando claro que su decisión responde a una convicción personal y no a una estrategia de imagen.

Te puede interesar: Demi Moore impacta por su transformación física en Cannes 2026

Te puede interesar: Barcelona | Hincha vivió un día histórico: pidió matrimonio en el clásico y le dieron el ‘SÍ’

La estrella de The Beatles explicó que intenta evitar sentirse atrapado en dinámicas donde las celebridades parecen disponibles permanentemente para el entretenimiento del público. En ese contexto, compartió una comparación que llamó especialmente la atención durante la entrevista. “En el momento en que empiezo a pensar que soy algo por encima de mí mismo, ya no me voy a gustar. Es muy importante para mí simplemente ser yo”, afirmó.

Más adelante evocó una experiencia ocurrida en Saint-Tropez, en el sur de Francia, para explicar cómo percibe la cultura de las fotografías rápidas con admiradores. “Les digo a las personas: no quiero hacer fotos. Y me preguntan: ‘¿Por qué?’. Entonces entró en esta larga explicación sobre cómo, en la costa sur de Francia, en Saint-Tropez, hay un hombre en la playa que tiene un mono y tú pagas para tomarte una foto con el mono”, comentó.

McCartney aseguró que esa imagen ha influido profundamente en la manera en que vive la fama. “Realmente no quiero sentirme como ese mono. Y cuando me tomo una foto con alguien, me siento como él. Ya no soy yo, de repente soy otra cosa”, declaró.

Además de hablar sobre las selfies, el artista se refirió al fenómeno de los influencers y al impacto de las plataformas digitales en la industria del entretenimiento. “Creo que es curioso, y supongo que siempre pasó, que personas que no parecen particularmente talentosas sean increíblemente famosas. Miles de millones de reproducciones y visualizaciones”, señaló. Posteriormente, añadió: “Hay que tener cuidado al hablar de eso porque te hace sonar muy anticuado. Que lo soy”.

Mientras mantiene una presencia pública, Paul McCartney prepara el lanzamiento de su nuevo álbum, The Boys of Dungeon Lane, presentado recientemente en una sesión privada en los estudios Abbey Road de Londres.