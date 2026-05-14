Demi Moore impacta por su transformación física en Cannes 2026

La aparición de la actriz en el festival volvió a convertirla en uno de los nombres más comentados de la industria del entretenimiento.

Demi Moore, de 63 años, captó la atención durante las actividades oficiales del certamen no solo por sus sofisticados atuendos de alta costura, sino también por las reacciones que provocó su aspecto físico entre seguidores y usuarios de redes sociales.

Moore forma parte del jurado oficial de la edición 2026 del reconocido festival cinematográfico y desde su llegada al Palais des Festivals comenzó a generar titulares internacionales. Su primera aparición pública ocurrió durante el tradicional photocall del jurado, donde lució un vestido strapless blanco perteneciente a la colección otoño 2026 de Jacquemus. El diseño incorporaba lunares tridimensionales multicolores, detalles de plumas y accesorios coordinados que reforzaban una estética teatral y elegante.

El estilismo se completó con un bolso Valérie de la misma firma, gafas blancas tipo cat-eye y zapatos adornados con lazos, elementos que fueron ampliamente comentados por medios especializados en moda y cultura pop. Varias publicaciones internacionales destacaron la propuesta visual de la actriz y la calificaron como una de las más llamativas de la jornada inaugural del festival francés.

Horas más tarde, la protagonista de The Substance reapareció en la alfombra roja con otro diseño firmado por Jacquemus, esta vez un vestido palabra de honor cubierto de lentejuelas claras y acompañado por joyas de Chopard. Aunque numerosos admiradores elogiaron su elegancia y presencia escénica, las imágenes también desataron una intensa conversación digital relacionada con su apariencia física.

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En plataformas sociales comenzaron a circular comentarios sobre la visible pérdida de peso de la actriz. Algunos usuarios manifestaron preocupación por el aspecto de sus brazos y por el contraste físico respecto a fotografías tomadas un año antes. Paralelamente, también aparecieron especulaciones vinculadas a rumores no confirmados sobre el supuesto uso de medicamentos para bajar de peso, tema que ha generado frecuentes debates recientes dentro de Hollywood y la industria del espectáculo.

Diversos seguidores, sin embargo, reaccionaron en defensa de la actriz y resaltaron que lucía “hermosa” y “elegante” durante su paso por Cannes. Otros mensajes se enfocaron en desearle bienestar y pedirle que priorice su salud frente a la presión constante de la exposición pública y los estándares estéticos de la industria del entretenimiento.

La conversación alrededor de la apariencia de Demi Moore no es nueva. Meses atrás, durante la temporada de premios y especialmente tras los SAG Awards de marzo, usuarios en redes sociales ya habían comentado sobre su transformación física. Algunas publicaciones incluso relacionaron el tema con la trama de “The Substance”, película estrenada en 2024 bajo la dirección de Coralie Fargeat.

El largometraje explora precisamente la obsesión de Hollywood con la juventud, la perfección física y los estándares imposibles de belleza impuestos especialmente sobre las mujeres mayores de 50 años. En la historia, Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una actriz que consume una sustancia ilegal capaz de crear una versión más joven y aparentemente perfecta de sí misma.

La película recibió reconocimiento internacional por su crítica a la presión estética dentro de la industria cinematográfica y permitió que la actriz volviera al centro de la conversación cultural durante la temporada de premios. En entrevistas recientes, Moore aseguró que la experiencia de filmar el proyecto transformó su manera de entender el envejecimiento y el cuidado personal.

En declaraciones concedidas a la revista ELLE, la actriz explicó que el rodaje la llevó a reflexionar sobre “los peligros de la autocrítica” y sobre la importancia de tratarse “con amabilidad”. Mientras continúa la discusión en redes sociales, Demi Moore en Cannes 2026 permanece como una de las figuras más observadas y comentadas del festival internacional de cine.