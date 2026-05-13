Dua Lipa: Samsung responde a la demanda de la artista por presunto uso no autorizado de su imagen

De acuerdo con la demanda, Samsung habría rechazado la petición y continuó comercializando los televisores con la imagen de la artista. Los abogados calificaron la postura de la compañía como “desdeñosa e insensible” y afirmaron que esa decisión motivó el inicio del litigio federal.

La disputa legal e escaló en Estados Unidos luego de que la artista presentara una demanda millonaria por una fotografía suya en empaques de televisores comercializados durante 2025 y 2026.

El proceso judicial se desarrolla ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California y contempla una reclamación de 15 millones de dólares, además de medidas para detener la distribución de los productos señalados.

Según el expediente presentado por los abogados de la intérprete el pasado 8 de mayo, la imagen utilizada fue tomada en los bastidores del festival Austin City Limits en 2024 y pertenece a la propia artista. La demanda sostiene que la fotografía apareció en la parte frontal de cajas de televisores Samsung distribuidos en territorio estadounidense sin autorización previa ni compensación económica.

En el documento judicial, los representantes legales de la cantante aseguran que “La cara de la señorita Lipa fue utilizada de manera prominente en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin contraprestación alguna y sin que ella tuviera ninguna participación, control o injerencia”. La defensa también argumenta que Dua Lipa conoció el uso de la fotografía en junio de 2025 y que posteriormente solicitó a la empresa retirar el material publicitario.

De acuerdo con la demanda, Samsung habría rechazado la petición y continuó comercializando los televisores con la imagen de la artista. Los abogados calificaron la postura de la compañía como “desdeñosa e insensible” y afirmaron que esa decisión motivó el inicio del litigio federal.

Frente a las acusaciones, Samsung emitió una declaración oficial enviada a Billboard el 11 de mayo. En el pronunciamiento, la empresa explicó: “La imagen de la señorita Lipa fue utilizada en 2025 para reflejar el contenido de nuestros socios externos disponible en televisores Samsung y fue proporcionada originalmente por un socio de contenido para nuestro servicio gratuito de streaming Samsung TV Plus”.

La compañía también señaló: “La imagen se utilizó solo después de recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al por menor. Dada esta garantía, negamos cualquier acusación de uso indebido intencionado”.

Samsung agregó que mantiene un “gran respeto” por la cantante y por la propiedad intelectual de los artistas, además de expresar disposición para alcanzar una “resolución constructiva” con el equipo de la estrella pop.

La demanda presentada por Dua Lipa incluye cargos por infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada, violación de los derechos de publicidad del estado de California y presuntas faltas contempladas en la Ley Lanham federal. La cantante también solicita una parte de las ganancias obtenidas por la venta de los televisores asociados con su imagen.

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En el expediente judicial, la defensa sostiene que la actuación de Samsung habría provocado un “daño irreparable” al crear una supuesta asociación comercial falsa entre la artista y la marca tecnológica. Además, afirma que “la arrogancia de Samsung al negarse a detener su infracción confirma su desprecio consciente por los derechos de propiedad intelectual e identidad personal de la señorita Lipa”.

El proceso ha despertado atención en la industria del entretenimiento y la tecnología, especialmente por uso comercial de imágenes de celebridades, licencias responsabilidades legales de compañías frente a contenidos proporcionados por terceros externos