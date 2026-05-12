Accidente impactante: motocicleta quedó suspendida en un semáforo tras brutal choque

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en North Delta generó conmoción en redes sociales luego de que una motocicleta terminara colgando de un poste de semáforo tras una fuerte colisión con un automóvil.

El hecho ocurrió en una intersección del sur de Vancouver y provocó una amplia movilización de organismos de emergencia debido a la gravedad de la escena y a las afectaciones en la movilidad de la zona.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades locales, el siniestro involucró una motocicleta de alto cilindraje, identificada como una Suzuki GSX-R 600, y un vehículo BMW de color plateado. Ambos automotores impactaron violentamente en medio de la intersección, causando que la motocicleta saliera expulsada hacia la parte superior de la estructura del semáforo, donde quedó atrapada ante la mirada de conductores y peatones.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas posteriormente en plataformas digitales evidenciaron la magnitud del choque. El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios calificaron el accidente como uno de los episodios viales más sorprendentes registrados recientemente en Canadá. La escena llamó especialmente la atención por la posición en la que terminó la motocicleta, suspendida a varios metros de altura sobre la vía.

Mientras el conductor del automóvil logró sobrevivir sin lesiones de gravedad, el motociclista sufrió heridas severas y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles actualizados sobre su estado de salud ni han confirmado las circunstancias exactas que originaron el accidente.

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Uno de los testigos relató a medios locales la sorpresa que le produjo observar la motocicleta suspendida sobre el semáforo después del impacto. Según su declaración, el momento fue completamente inesperado. “Estaba mirando hacia abajo y luego levanté la vista y la motocicleta estaba arriba. Bastante loco”, expresó el ciudadano al recordar la escena ocurrida en plena vía pública.

El accidente obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad y rescate. Integrantes de la Policía y del Departamento de Bomberos realizaron maniobras especializadas para retirar la motocicleta de la estructura metálica y garantizar que no representara un riesgo adicional para los conductores que transitaban por el sector. Durante varias horas, dos carriles de la autopista permanecieron cerrados mientras avanzaban las labores de emergencia y limpieza de la zona afectada.

Las autoridades locales también confirmaron que, por ahora, no existe información oficial sobre otros posibles vehículos involucrados en el accidente. Tampoco se ha determinado si el exceso de velocidad, una falla mecánica o alguna infracción de tránsito pudieron influir en la colisión registrada en North Delta.

A través de una publicación en Facebook, el Departamento de Bomberos aprovechó el caso para insistir en la importancia de la seguridad vial, especialmente en zonas urbanas de alta circulación vehicular. La entidad hizo un llamado a los conductores para mantener la precaución, respetar los límites de velocidad y permanecer atentos mientras conducen. Asimismo, agradeció la respuesta coordinada de los equipos de emergencia que participaron en la atención del siniestro.

Otro de los testigos del accidente, identificado como Jevon Ryan, manifestó su asombro por la forma en la que terminó la motocicleta tras el impacto. “Uno pensaría que se lanzaría hacia las aceras, hacia los negocios, pero que se eleve perfectamente y se envuelva a su alrededor… Es impresionante”, declaró a medios locales.

Las imágenes continúan acumulando reproducciones en internet, mientras usuarios intentan entender cómo la motocicleta terminó suspendida sobre el semáforo tras el choque ocurrido en Canadá esta semana.