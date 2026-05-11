Tekashi 6ix9ine anuncia que tendrá un hijo con Aliday Alter tras salir de prisión: así fue la revelación de género

La revelación del embarazo también despertó interés entre seguidores de la carrera de Tekashi 6ix9ine , quien ha protagonizado numerosas controversias a lo largo de los últimos años.

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de anunciar que será padre de un niño junto a su pareja.

La noticia fue revelada durante una lujosa fiesta de ‘gender reveal’ que el artista compartió con sus seguidores mediante una transmisión en vivo, generando miles de reacciones en plataformas digitales y medios de entretenimiento.

El evento estuvo marcado por una producción llamativa, acorde con el estilo extravagante que caracteriza al intérprete. La celebración contó con una gran escenografía decorada con globos, luces y una pantalla gigante donde apareció la cuenta regresiva que finalmente confirmó el sexo del bebé. En el momento culminante, humo y serpentinas azules cubrieron el lugar mientras el cantante corría a abrazar a su novia para celebrar la llegada de su hijo.

La noticia se conoció apenas semanas después de que el artista recuperara la libertad, hecho que también había generado gran atención mediática. Desde entonces, el rapero ha mantenido un perfil más reservado sobre aspectos personales de su vida, especialmente en lo relacionado con su relación sentimental y el embarazo de Aliday Alter. Hasta ahora, la pareja no ha revelado públicamente cuánto tiempo de gestación tiene el bebé ni otros detalles relacionados con el nacimiento.

A comienzos de abril, Daniel Hernández, nombre real del artista, confirmó por primera vez que volvería a convertirse en padre durante una entrevista televisiva. En esa conversación respondió afirmativamente cuando fue consultado sobre la noticia y habló sobre la importancia que tiene para él construir una familia estable en esta etapa de su vida.

Durante el diálogo, el presentador le preguntó: "Ahora vas a ser padre, ¿qué está pasando por tu corazón en este momento? (…) ¿qué ejemplo le quieres dar a tu hijo ahora que eres papá?". Ante esto, el rapero contestó: “Sí (voy a ser papá)" y posteriormente añadió: " Yo nunca había tenido una pareja donde yo podía crear una familia, siempre había conflictos y ese choque".

Las declaraciones continuaron con una reflexión sobre sus objetivos personales y familiares. El cantante expresó: "En esta quiero crear una familia … ya tengo 30, voy a cumplir ahora en mayo. Yo sé que yo tengo un propósito de Dios, mi propósito es ayudar", palabras que rápidamente fueron replicadas por medios internacionales y cuentas dedicadas al entretenimiento urbano.

La revelación del embarazo también despertó interés entre seguidores de la carrera de Tekashi 6ix9ine, quien ha protagonizado numerosas controversias a lo largo de los últimos años. El artista ha estado envuelto en procesos judiciales, disputas públicas y problemas legales que han marcado buena parte de su trayectoria musical. Sin embargo, la noticia sobre la llegada de un nuevo hijo ha generado una conversación distinta alrededor de su vida personal y familiar.

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Este será el segundo hijo reconocido públicamente por el rapero. Durante su relación con Sara Molina nació su hija Saraiyah, quien actualmente tiene 10 años. Aunque en diferentes ocasiones Sara Molina aseguró que el artista tendría más hijos, dichas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente por Daniel Hernández.

La celebración del gender reveal de Tekashi 6ix9ine rápidamente acumuló millones de visualizaciones en redes sociales y se convirtió en uno de los temas más comentados dentro del mundo del espectáculo. Mientras continúan las reacciones de seguidores y celebridades, el artista atraviesa una nueva etapa marcada por la expectativa de la llegada de su hijo y por el interés mediático que continúa generando cada aspecto de su vida pública y privada actualmente.