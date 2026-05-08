Rosalía encabezará el esperado lanzamiento de ‘'Berlín y la dama del armiño' con un concierto gratuito

El evento incluirá un concierto sin costo, cuya participación ha generado una enorme expectativa entre seguidores de la cantante y fanáticos de la popular ficción española.

La ciudad de Sevilla se convertirá este fin de semana en el epicentro del entretenimiento internacional con la presentación oficial de la serie Berlín y la dama del armiño, producción de Netflix que marca el desenlace de la historia derivada de La casa de papel.

La plataforma de streaming prepara una celebración masiva en el río Guadalquivir bajo el nombre Jarana en el Guadalquivir, una experiencia que reunirá música, televisión y espectáculo en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital andaluza. Aunque durante varios días la compañía evitó confirmar oficialmente la presencia de la artista catalana, distintas fuentes vinculadas a la producción aseguraron que Rosalía será la encargada de cerrar la noche con una actuación especial frente a miles de asistentes.

La intérprete fue vista recorriendo Sevilla pocas horas después de aterrizar en un vuelo privado procedente de Londres, donde ofreció una presentación la noche anterior. Su llegada terminó alimentando los rumores sobre su participación en el lanzamiento de la serie, considerado uno de los eventos promocionales más ambiciosos realizados por Netflix en España durante los últimos años.

La celebración comenzará el viernes con el estreno global de la nueva producción en las conocidas Setas de Sevilla. Sin embargo, el acto central se desarrollará el sábado sobre un escenario flotante instalado en el Guadalquivir. La empresa confirmó que las puertas abrirán a las 19:30 y posteriormente se realizará un preshow antes de la aparición del elenco principal de la serie.

Entre las figuras confirmadas destacan Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Marta Nieto, José Luis García-Pérez y Álvaro Morte. Todos participarán en una presentación especial previa al espectáculo musical que cerrará Rosalía a las 22:30, momento considerado como la gran sorpresa de la jornada.

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El interés por asistir al evento fue inmediato. Las entradas gratuitas distribuidas por Netflix se agotaron en cuestión de minutos y posteriormente comenzaron a aparecer anuncios de reventa en internet con precios que alcanzaban los 350 euros. La alta demanda también obligará a implementar restricciones de movilidad y cierres parciales en varias zonas cercanas al río para garantizar la seguridad de los asistentes.

La nueva temporada de Berlín llegará oficialmente a la plataforma el próximo 15 de mayo y representará el cierre definitivo del personaje interpretado por Pedro Alonso. El actor explicó recientemente que decidió no continuar con el papel después de un proceso de reflexión personal y desgaste emocional acumulado durante los últimos años. “He tenido un viaje de reconexión con mi intuición a lo largo de los años. En ningún momento de estos nueve años, hasta este pasado, había sentido que tenía que cerrar este ciclo. Sí había tenido dudas en varios momentos sobre si yo podía sostener el personaje, pero el año pasado fue muy duro, el rodaje fue muy demandante en lo físico y psicológico”, declaró el intérprete sobre su salida de la exitosa franquicia.

Con esta apuesta, Sevilla refuerza su posición como uno de los destinos elegidos por las grandes plataformas audiovisuales para desarrollar estrenos internacionales y eventos multitudinarios. La combinación entre la popularidad de Rosalía, el fenómeno global de La casa de papel y la expectativa alrededor de Berlín promete convertir la celebración en uno de los acontecimientos culturales y televisivos más comentados del año en redes sociales y medios especializados de entretenimiento a nivel internacional.