Turista es expulsado de Roma tras nadar en la Fontana di Trevi y recibir multa

Un nuevo episodio protagonizado por un visitante extranjero volvió a generar preocupación entre las autoridades italianas encargadas de proteger el patrimonio histórico y cultural del país.

Un turista fue sancionado en Roma después de lanzarse de cabeza a la famosa Fontana di Trevi y nadar dentro del monumento frente a decenas de personas que recorrían la zona turística. El hecho quedó registrado en varios videos compartidos rápidamente en redes sociales y plataformas digitales.

Las imágenes muestran al hombre corriendo desde uno de los laterales de la fuente antes de ingresar completamente vestido al agua. Posteriormente, cruzó el estanque nadando de un extremo al otro mientras otros visitantes observaban la escena y grababan con sus teléfonos celulares. De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades locales, el turista habría solicitado previamente a algunas personas que registraran el momento en video, razón por la cual el acto fue considerado completamente intencional.

La policía de Roma intervino pocos segundos después de que el hombre ingresara a la fuente. Al percatarse de la presencia de los agentes, intentó cambiar de dirección dentro del estanque para evitar ser detenido, aunque finalmente fue interceptado cuando abandonaba el monumento histórico. Las autoridades confirmaron posteriormente su identificación y el inicio del proceso sancionatorio correspondiente por incumplir las normas de acceso y conservación establecidas para este emblemático lugar turístico.

Como parte de la sanción impuesta, el turista recibió una multa de 500 euros por entrar de manera indebida a la Fontana di Trevi, considerada uno de los monumentos más representativos y visitados de Italia. Además, las autoridades analizan la posible aplicación del “daspo urbano”, una medida administrativa utilizada en varias ciudades italianas para restringir el acceso a determinadas zonas públicas a personas involucradas en conductas inapropiadas, alteraciones al orden o actos vandálicos.

La posible implementación de esta medida impediría al visitante regresar al centro histórico de Roma durante el tiempo que determinen las autoridades competentes. El objetivo principal de esta sanción es fortalecer la protección de sitios considerados patrimonio cultural y turístico, especialmente espacios históricos que han sido afectados por acciones irresponsables de algunos viajeros durante los últimos años.

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Las autoridades italianas recordaron que incidentes similares se presentan con frecuencia durante las temporadas de alta afluencia turística y representan un desafío constante para la conservación de monumentos históricos. Por esa razón, la capital italiana ha endurecido progresivamente las medidas de control y las sanciones económicas contra quienes incumplen las normas establecidas en lugares de gran importancia patrimonial.

La Fontana di Trevi recibe millones de visitantes cada año y es considerada uno de los principales atractivos turísticos de Roma. Debido al incremento de turistas y a los reiterados casos de comportamientos inapropiados, las autoridades implementaron restricciones de acceso, controles más estrictos y vigilancia permanente alrededor del monumento para evitar daños, desorden y situaciones que puedan poner en riesgo la preservación de este histórico símbolo italiano. Además, reforzaron campañas informativas dirigidas a turistas internacionales.

Las autoridades también insistieron en que el respeto por las normas de conservación es fundamental para garantizar la protección de los monumentos históricos más importantes de Italia. En los últimos años, varios turistas han sido sancionados por ingresar a fuentes, rayar estructuras antiguas o realizar actos considerados ofensivos dentro de espacios culturales protegidos. Estos comportamientos han obligado a reforzar la seguridad en zonas de alta concentración turística y a aumentar las multas contra quienes afecten el patrimonio histórico. Roma busca preservar su legado arquitectónico mediante controles más rigurosos y vigilancia constante en sus principales puntos turísticos para visitantes.