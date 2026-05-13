Amaia Montero rompe el silencio y niega rumores sobre la gira con La Oreja de Van Gogh

El regreso de la cantante a los escenarios, uno de los acontecimientos más comentados del pop en español durante el último año, atraviesa un momento delicado tras las reacciones generadas por su reciente presentación en Bilbao.

El regreso de Amaia Montero a los escenarios, uno de los acontecimientos más comentados del pop en español durante el último año, volvió a generar conversación tras las reacciones surgidas alrededor de su reciente presentación en Bilbao. Sin embargo, la propia artista decidió responder públicamente para desmentir los rumores sobre una posible salida de la gira y asegurar que continúa comprometida con el esperado reencuentro junto a La Oreja de Van Gogh.

La cantante, recordada por su histórica etapa en la banda española, regresó a la música después de un largo periodo alejada de la vida pública y en medio de un complejo proceso personal que durante años mantuvo en reserva.

Su reaparición masiva ocurrió en julio de 2024 gracias a la invitación de Karol G, con quien interpretó la canción “Rosas” en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La actuación se convirtió rápidamente en uno de los momentos más virales de la gira de la artista colombiana y fue celebrada por miles de asistentes. Durante aquel show, Amaia confesó que incluso había llegado a pensar que nunca volvería a cantar frente al público.

Impulsada por el entusiasmo de los seguidores, posteriormente se anunció la gira “Tantas cosas que contar”, organizada para celebrar los treinta años de La Oreja de Van Gogh. El proyecto marcó el reencuentro entre Amaia Montero y varias generaciones de fanáticos que acompañaron el fenómeno del grupo desde finales de los años noventa.

No obstante, el concierto realizado en Bilbao provocó una fuerte ola de comentarios en redes sociales debido a algunas dificultades vocales y problemas de afinación detectados por parte del público. Mientras numerosos seguidores defendieron el regreso de la cantante y destacaron la valentía de volver a los escenarios después de años difíciles, las críticas también se multiplicaron rápidamente en plataformas digitales.

En medio de la polémica, surgieron versiones sobre un supuesto deterioro emocional de la artista e incluso especulaciones relacionadas con la continuidad de la gira. El periodista Álex Álvarez aseguró en el programa “El tiempo justo” que Amaia Montero se encontraba “absolutamente devastada” tras las reacciones negativas.

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Sin embargo, la propia cantante decidió responder a esos rumores a través de un extenso mensaje publicado en redes sociales. “Hace tres semanas ya planeé cómo iban a ser los días después de los conciertos en Bilbao. Y así lo he hecho y cumplido”, escribió.

Amaia explicó que, tras los conciertos, optó por desconectarse completamente para descansar física y emocionalmente. “Descansé como una niña después de su mejor cumpleaños”, relató la artista, quien contó que dedicó esos días a dormir, ver series y mantenerse alejada del ruido mediático.

Además, reveló que comenzó a notar la dimensión de los rumores después de recibir la llamada de un amigo cercano que le preguntó si pensaba abandonar la gira. “Le respondí con un rotundo NO”, aseguró entre risas.

La cantante también reflexionó sobre la importancia de priorizar el bienestar personal frente a las críticas y especulaciones. “Vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo, es lo más sano e inteligente que uno puede hacer”, expresó.

Lejos de mostrar distancia con el proyecto, Amaia reafirmó su entusiasmo por el regreso junto a La Oreja de Van Gogh y recordó con emoción el concierto en Bilbao ante “30.000 personas dándolo todo”. “Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad”, afirmó.

Finalmente, la intérprete adelantó que continuará descansando unos días antes de reencontrarse con el público en Madrid. “¡Madrid! No sabéis las ganas que tenemos de veros”, escribió, cerrando el mensaje con una frase contundente: “Always show must go on”.

Las declaraciones de Amaia Montero cambiaron el tono de la conversación alrededor de la gira y fueron interpretadas por muchos seguidores como una confirmación de que el esperado regreso continúa adelante pese a las críticas y la presión mediática.