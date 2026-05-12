Vin Diesel expande el universo de Rápidos y Furiosos con nueva serie producida por él

La exitosa franquicia dará un nuevo salto al mundo de la televisión con una ambiciosa apuesta liderada por Vin Diesel.

El actor Vin Diesel confirmó que el universo de carreras callejeras y acción extrema tendrá varias producciones seriadas desarrolladas para streaming, una noticia que ha generado expectativa entre millones de seguidores de la saga alrededor del mundo.

El anuncio fue realizado durante una presentación de NBCUniversal en Nueva York, donde Diesel reveló que la plataforma Peacock trabaja oficialmente en nuevas historias basadas en la reconocida franquicia cinematográfica. El intérprete también participará como productor ejecutivo del proyecto, reforzando su papel como una de las figuras clave detrás de la expansión de la marca.

Durante el evento, el actor sorprendió al confirmar que no se trata únicamente de una producción televisiva. Según explicó, el objetivo es construir un universo mucho más amplio inspirado en los personajes y las historias que durante más de dos décadas consolidaron el éxito internacional de la saga. En medio de la presentación, Diesel declaró: “La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de ‘Fast & Furious’”.

Aunque todavía no se han revelado detalles concretos sobre la trama, fuentes cercanas a la producción indicaron que actualmente solo una de las series se encuentra en desarrollo activo dentro de Peacock, mientras otros proyectos avanzan en diferentes etapas bajo la supervisión de Universal Television. La estrategia busca fortalecer la presencia de la franquicia en televisión y plataformas digitales, aprovechando el impacto global que la saga mantiene desde el estreno de su primera película en 2001.

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La nueva producción contará con Mike Daniels, reconocido por su trabajo en Sons of Anarchy, y Wolfe Coleman, productor vinculado a Shades of Blue. Ambos asumirán el rol de showrunners y productores ejecutivos, además de encargarse de escribir el episodio piloto. Vin Diesel también participará en la producción ejecutiva junto a Sam Vincent a través de la compañía One Race.

El anuncio representa un nuevo paso para una de las franquicias más rentables del cine de acción. La saga ya suma once películas, millones de espectadores en todo el mundo y una enorme presencia dentro de la cultura popular gracias a sus escenas de velocidad, persecuciones y el concepto de familia que caracteriza a sus protagonistas.

No es la primera vez que el universo de Fast & Furious incursiona en televisión. Entre 2019 y 2021, Netflix lanzó la serie animada Fast & Furious Spy Racers, que alcanzó seis temporadas y amplió la historia hacia un público juvenil. Sin embargo, esta nueva apuesta pretende conectar directamente con los seguidores de las películas originales y desarrollar personajes clásicos en formatos más extensos.

Horas después del anuncio oficial, Vin Diesel participó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde explicó las razones detrás de la expansión televisiva de la franquicia. El actor aseguró: “Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más. Querían que expandiéramos los personajes clásicos, sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entremos en el mundo de la televisión, un ámbito que Fallon domina. Y tuve que esperar el momento adecuado”.

El protagonista también destacó la importancia de proteger la esencia de la franquicia durante esta nueva etapa. Según explicó, la llegada de Donna Langley a la supervisión del proyecto fue determinante para avanzar con confianza en el formato televisivo. Diesel agregó: “Llegó el momento adecuado cuando Donna Langley empezó a supervisar todo, porque fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional, lo que nos hace sentir como una familia, estaría protegido en la televisión”.