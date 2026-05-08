Premios Platino 2026 arrancan en Riviera Maya con los primeros galardones

La organización decidió ampliar el número de categorías y adelantar la entrega de varios premios antes de la gala televisada que se celebrará este 9 de mayo en México.

La edición número trece de los Premios Platino Xcaret 2026 comenzó oficialmente en Riviera Maya con una ceremonia inaugural que marcó un cambio importante en la estructura tradicional de estos reconocimientos dedicados al cine y las series iberoamericanas.

Por primera vez en la historia del evento, los Premios Platino realizaron una Ceremonia de Apertura destinada exclusivamente a reconocer producciones y artistas destacados en áreas interpretativas y técnicas. El encuentro inició durante la mañana del 7 de mayo y fue conducido por los presentadores Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, quienes también serán los encargados de liderar la gala principal en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret.

La jornada permitió conocer a los primeros ganadores de esta edición, cuyos nombres habían sido anunciados previamente en abril. Entre las figuras reconocidas destacó el actor Álvaro Cervantes, quien recibió el premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto gracias a su trabajo en Sorda. En la categoría femenina, la actriz Camila Pláate fue premiada por su participación en Belén.

En el apartado de televisión y plataformas digitales, la serie El Eternauta logró consolidarse como una de las producciones más destacadas de la temporada. El actor César Troncoso obtuvo el Platino a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniseries o Teleseries, mientras que Andrea Pietra fue reconocida en la categoría femenina por la misma producción.

Otro de los momentos relevantes de la ceremonia estuvo relacionado con el Premio Platino al Cine y Educación en Valores, reconocimiento que fue entregado a Belén, dirigida por Dolores Fonzi. La película aborda temas relacionados con los derechos reproductivos de las mujeres y gira en torno a la acusación de aborto ilegal contra una joven en Tucumán, Argentina.

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Las categorías técnicas también tuvieron un papel determinante durante esta primera entrega de estatuillas. La película brasileña El agente secreto se quedó con premios en Mejor Música Original, Dirección de Arte y Dirección de Montaje, consolidando su presencia entre las producciones favoritas de la edición. Por su parte, Sirât triunfó en Dirección de Sonido, Dirección de Fotografía y Mejores Efectos Especiales.

En televisión, la miniserie Anatomía de un instante sobresalió en categorías técnicas relacionadas con Dirección de Arte, Fotografía, Sonido y Vestuario. Mientras tanto, El Eternauta volvió a destacar al sumar reconocimientos en Música Original, Montaje y Efectos Especiales.

La ceremonia principal de los Premios Platino 2026 se celebrará este sábado y reunirá a algunas de las figuras más importantes de la industria audiovisual iberoamericana. Durante la gala también se rendirá homenaje al actor argentino Guillermo Francella, quien recibirá el Premio Platino de Honor por su trayectoria artística en producciones reconocidas internacionalmente como El secreto de sus ojos, El clan y El encargado.

En cuanto a las nominaciones generales, Belén y Los Domingos encabezan la lista con once candidaturas cada una. Detrás aparecen El agente secreto, con ocho nominaciones, y Sirât, que acumula siete menciones en distintas categorías competitivas.

Ganadores por categoría – Cine

Premio al Cine y Educación en Valores: Belén

Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Álvaro Cervantes — Sorda

Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Camila Pláate — Belén

Mejor Música Original: O Agente Secreto — Tomaz Alves Souza y Mateus Alves

Mejor Dirección de Montaje: O Agente Secreto — Eduardo Serrano y Matheus Farias

Mejor Dirección de Arte: O Agente Secreto — Thales Junqueira

Mejor Dirección de Sonido: Sirât — Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas

Mejores Efectos Especiales: Sirât — Pep Claret

Mejor Maquillaje y Peluquería: El Cautivo — Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz

Ganadores por categoría – Televisión