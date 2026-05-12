Euphoria | Polémica por las escenas de Sydney Sweeney desatan críticas sobre los límites

La tercera temporada de la serie volvió a convertirse en tendencia mundial luego de la emisión de uno de sus episodios más controversiales.

La producción de HBO recibió una ola de críticas en redes sociales por varias escenas protagonizadas por Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard, personaje que en la nueva entrega incursiona en la creación de contenido para plataformas de suscripción con el objetivo de enfrentar problemas económicos junto a su esposo.

El episodio, titulado “This Little Piggy”, mostró a Cassie desarrollando transmisiones y grabaciones dirigidas a sus seguidores en internet, mientras intentaba aumentar rápidamente su número de suscriptores. Las secuencias generaron rechazo entre parte de la audiencia, que consideró excesivo el tono adoptado por la serie. En plataformas digitales, numerosos usuarios calificaron el capítulo como incómodo y provocador, cuestionando la dirección narrativa tomada por la producción juvenil.

Entre las reacciones más compartidas apareció el comentario: “¿Por qué estoy viendo a Cassie chuparse los dedos de los pies?”. Otro usuario escribió: “Esta temporada de Euphoria se está convirtiendo en un ritual de humillación para Sydney Sweeney”. Los mensajes se viralizaron rápidamente y posicionaron nuevamente a la serie entre las tendencias más comentadas de la televisión internacional.

Te puede interesar: Ricky Martin convirtió un accidente con confeti en el momento más divertido de su concierto

Te puede interesar: Maluma confirma que agrandará su familia: el emotivo anuncio con Susana Gómez y su hija París

Además de la polémica relacionada con Cassie, el episodio avanzó otras historias importantes. Rue, interpretada por Zendaya, enfrenta una peligrosa situación vinculada con actividades criminales, mientras Jules, personaje de Hunter Schafer, mantiene una compleja relación sentimental y económica que añade tensión a la trama principal.

La controversia no se limitó al público general. Varias creadoras reales de plataformas de contenido para adultos cuestionaron la representación realizada por la serie y aseguraron que el retrato presentado resulta estereotipado y alejado de la realidad. En declaraciones recogidas por Variety, la creadora Sydney Leathers afirmó: “Hay mucho que es ridículo y caricaturesco”. También criticó algunas situaciones mostradas en pantalla y señaló: “Las procesadoras de tarjetas de crédito tienen normas muy estrictas que hay que cumplir, y las reglas son cada vez más restrictivas”.

La actriz y creadora Maitland Ward también expresó su inconformidad con el enfoque utilizado por la producción televisiva. Según explicó, ciertas escenas refuerzan prejuicios negativos alrededor de las trabajadoras sexuales y de quienes generan contenido digital. Ward declaró: “En el clima que vivimos, que la vistieran de bebé para hacer contenido pornográfico de OnlyFans fue más que preocupante y perpetúa el estereotipo de que las trabajadoras sexuales no tienen brújula moral y harán cualquier cosa por dinero”.

Posteriormente añadió otra crítica directa contra la serie: “Siempre existe el estigma falso de que el trabajo sexual es sinónimo de tráfico sexual y abuso. Y simplemente dijeron, hagamos una broma de esto. Eso es muy gracioso. Yo no me río”.

El creador de la producción, Sam Levinson, defendió la intención artística detrás de las escenas y explicó que buscaba mostrar el contraste entre la aparente fantasía digital y la oscuridad que rodea a los personajes. Sin embargo, las declaraciones tampoco frenaron las críticas. Ward respondió a esa explicación diciendo: “Me recuerda cuando paseaba en lencería en Boy Meets World. Son los chicos de la sala de guionistas dando rienda suelta a sus fantasías”.

Mientras el final de temporada se acerca, la discusión sobre los límites de la televisión, la representación del contenido digital y el impacto de las escenas explícitas continúa creciendo alrededor de Sydney Sweeney, Euphoria y la industria del entretenimiento.