La 'Pantera' panameña fue entrevistada en TVMAX Deportes y ahí se refirió a sus rivales potenciales para una pelea que podría darse antes de que finalice el año.

Panamá/Después de escalar al tercer puesto del ranking de la UFC en la división gallo femenina, la panameña Joselyne Edwards está a la espera de nuevos desafíos que la dirijan a su objetivo principal; ser campeona.

Edwards fue la invitada especial en la emisión del programa TVMAX Deportes de este miércoles 20 de mayo. En ese espacio habló de varios aspectos de su carrera, especialmente sobre cómo se dio la oportunidad de pelear contra la brasileña Norma Dupont, a la que venció por decisión unánime el 25 de abril. Dicho pleito le llevó a subir del puesto 11 al 3 del ranking.

"Había peleado en febrero y, aproximadamente dos semanas y media después, mi mánager me llamó y me dijo: 'salió pelea con Norma... Yana Santos se lesionó'", recordó la peleadora quien aceptó el combate porque se sentía en buenas condiciones para afrontarlo.

'La Pantera' manifestó que la oportunidad le llegó cuando se disponía a viajar hacia Panamá tras una victoria que obtuvo en un pleito de revancha frente a la francesa Nora Cornolle a la que superó en dos asaltos.

El futuro

Con el tercer puesto del ranking en sus manos, Joselyne Edwards maneja posibles rivales para una tercera pelea en el 2026.

"Podría estar peleando contra Raquel Pennington, Julianna Peña o la campeona (Kayla Harrison)", precisó.

Joselyne explicó que la designación de su nueva rival dependerá del estado de salud de la monarca Harrison quien se recupera de una cirugía de emergencia por hernias discales en el cuello. De no ser esto posible están Peña y Pennington como opciones ya que se encuentran en los puestos uno y dos de la clasificación en la categoría, respectivamente.

"Por ahora me están buscando pelea para antes que termine el año, pero puede ser hasta con la campeona con la uno o con la dos, no se sabe", indicó.

Edwards tiene récord de 18 victorias y seis derrotas en artes marciales mixtas y lleva una racha de cinco triunfos consecutivos en la UFC.