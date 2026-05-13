José Raúl Mulino y Joselyne Edwards | La 'Pantera' visita la presidencia de la República

La Pantera Joselyne Edwrads está actualmente ranqueada número 3 en su división (peso gallo) en la UFC.

Panamá/La peleadora panameña de UFC, Joselyne Edwards, continúa consolidándose como una de las máximas figuras del deporte nacional tras realizar una visita oficial a la Presidencia de la República de Panamá, donde fue recibida por el mandatario José Raúl Mulino y altas autoridades del Gobierno Nacional.

La atleta canalera, actualmente ubicada en el puesto número 3 del ranking de peso gallo femenino de la UFC, recorrió las instalaciones del Palacio de Las Garzas en una jornada especial marcada por el reconocimiento a su destacada trayectoria dentro de las artes marciales mixtas.

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Durante el encuentro, Joselyne Edwards le entregó al presidente una fotografía autografiada de uno de sus combates más importantes y triunfantes dentro del octágono de la UFC, gesto que simbolizó el orgullo que representa la atleta para el deporte panameño.

La más reciente actuación de la peleadora dejó claro el gran momento que vive en la compañía más importante de MMA del mundo. Edwards venció por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont en la pelea coestelar del evento UFC Vegas 116, desarrollado en el Meta APEX de Las Vegas.

Las tarjetas de los jueces favorecieron ampliamente a la panameña con puntuaciones de 29-28, 29-28 y 30-27, resultado que le permitió escalar posiciones en la competitiva división de peso gallo femenino.

Con marca profesional de 18 victorias y 6 derrotas, Joselyne Edwards ha construido una carrera sólida dentro de la UFC. Ocho de sus triunfos han llegado por nocaut, cuatro por sumisión y dos en el primer asalto, estadísticas que reflejan su agresividad y efectividad dentro de la jaula.

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Actualmente, la panameña aparece en el tercer lugar del ranking oficial de las 135 libras, solo por detrás de Julianna Peña y Raquel Pennington. Además, supera en la clasificación a reconocidas competidoras como Ketlen Vieira, Irene Aldana y Macy Chiasson.

La actual campeona de la división es la estadounidense Kayla Harrison, cinturón que se ha convertido en el gran objetivo de la panameña, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

La visita de Joselyne Edwards a la Presidencia refleja el impacto que ha tenido su crecimiento internacional, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones de atletas panameños y en una de las principales representantes del deporte nacional a nivel mundial.

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