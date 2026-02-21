UFC Fight Night resultado | La panameña Joselyne Edwards derrotó a Nora Cornolle

El resultado tiene un significado particular, ya que representó la revancha entre ambas competidoras.

Panamá/La peleadora panameña Joselyne Edwards obtuvo una victoria por sumisión sobre Nora Cornolle en el segundo asalto (2:34) durante un combate preliminar de UFC Fight Night, dentro de la división gallo.

Edwards, quien ahora presenta marca profesional de 17-6-0, resolvió el enfrentamiento en el segundo round tras llevar la pelea al terreno de la lucha en el suelo, donde logró asegurar la sumisión que obligó a su rival a rendirse. El combate forma parte de la cartelera organizada por la Ultimate Fighting Championship.

El resultado tiene un significado particular, ya que representó la revancha entre ambas competidoras. El primer enfrentamiento se llevó a cabo el 2 de septiembre de 2023 en París, Francia, donde Cornolle se impuso por decisión unánime luego de tres asaltos. En aquella ocasión, los jueces otorgaron la victoria a la peleadora francesa tras completar la distancia pactada.

En esta segunda confrontación, Edwards mostró ajustes tácticos, especialmente en el control de las posiciones y la transición al grappling, aspecto que terminó siendo determinante en la definición del duelo.

La victoria permite a la atleta panameña mantenerse activa dentro de la división gallo, una de las categorías más competitivas de la UFC. Además, equilibra el historial entre ambas peleadoras tras dividir resultados en sus dos enfrentamientos.

Con este resultado, Joselyne Edwards suma un nuevo triunfo en su carrera profesional dentro de la principal organización de artes marciales mixtas a nivel mundial y continúa su trayectoria en la categoría de las 135 libras.