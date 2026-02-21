Jorge Calviño deja en alto a Panamá en el IBJJF London Open

Tras su participación en Londres , el atleta subrayó que este recorrido competitivo forma parte de una planificación estratégica de cara a sus próximos objetivos.

Panamá/El atleta panameño Jorge Calviño Mudarra se colgó la medalla de bronce en el IBJJF London Open, tras una sólida actuación en la exigente categoría adulto cinturón negro Feather.

Calviño disputó las semifinales, donde protagonizó un cerrado enfrentamiento ante el brasileño Leonardo Freitas. En un combate de alto nivel técnico y estratégico, Freitas logró imponerse por un margen mínimo para avanzar a la final, instancia en la que posteriormente aseguró la medalla de oro. El panameño, por su parte, subió al tercer escalón del podio, confirmando su presencia entre los mejores de la división.

El resultado adquiere mayor dimensión al considerar que Calviño venía de representar a Panamá el fin de semana anterior en el Grand Slam de Roma, donde se midió al campeón de la categoría, Lucas Maquiné, manteniendo así una intensa agenda internacional frente a rivales de la más alta jerarquía.

Tras su participación en Londres, el atleta subrayó que este recorrido competitivo forma parte de una planificación estratégica de cara a sus próximos objetivos:

“Cada torneo es parte del proceso. Estamos afinando detalles y acumulando experiencia internacional. Estas categorías exigen el máximo nivel por la calidad de los oponentes, pero el compromiso y la motivación se mantienen intactos para lo que viene”, expresó Calviño.

En su calendario inmediato figuran el Grand Slam de Turquía y otros compromisos internacionales, con la mira puesta en el gran objetivo de la temporada: el Campeonato Mundial que se celebrará a final de año en Abu Dhabi. Con disciplina, constancia y enfoque competitivo, el panameño continúa consolidándose en la élite del jiu jitsu internacional, reafirmando su crecimiento en cada presentación.

Nota de prensa.

¿Qué es el IBJJF London Open?

El IBJJF London Open es uno de los torneos más prestigiosos y concurridos del circuito europeo de Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ). Organizado por la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, este evento es una parada obligatoria para los competidores que buscan medirse contra la élite del continente y sumar puntos en el ranking mundial.

¿Por qué es tan importante?

Puntaje para el Ranking: Al ser un evento oficial de la IBJJF , los ganadores obtienen puntos cruciales para clasificar a torneos de mayor envergadura como el Mundial de California o el Panamericano .

Al ser un evento oficial de la , los ganadores obtienen puntos cruciales para clasificar a torneos de mayor envergadura como el o el . Vitrina de Talento: Atrae a cinturones negros de renombre internacional y a las academias más fuertes de Europa (como Checkmat , Alliance o Roger Gracie Academy ).

Atrae a cinturones negros de renombre internacional y a las academias más fuertes de Europa (como , o ). Formato Doble: Generalmente, el evento se divide en dos modalidades: Gi (con kimono) y No-Gi (sin kimono), lo que permite a los atletas demostrar su versatilidad en las llaves de sumisión.

La Atmósfera en Londres

Se suele celebrar en recintos de alta capacidad, como el Crystal Palace National Sports Centre. La energía es eléctrica; no dejes que el té inglés te engañe, una vez que se pisa el tatami, la cortesía se queda fuera. Es un torneo conocido por su organización rigurosa y por el alto nivel técnico, especialmente en las categorías de Cinturón Marrón y Negro.

Categorías de Competición

El torneo es inclusivo en cuanto a niveles y edades, dividiéndose en: