Sebastián Guerra| Piloto panameño busca dejar huella en su incursión al GT Challenge de las Américas

El joven comenzó su trayectoria en las pistas a un edad temprana y ahora tiene la oportunidad de mostrarse en un certamen regional.

Panamá/Lograr la victoria siendo un piloto novato en el GT Challenge de las Américas fue un sueño cumplido para el joven corredor panameño Sebastián Guerra.

En su primera temporada en un campeonato nacional de circuito, el piloto istmeño, al volante de un Honda Civic que compartió con César García, logró el primer lugar en la categoría GTS Jr. durante la tercera fecha del GT Challenge celebrada el año pasado en el Autódromo Panamá.

Ahora, con mayor experiencia y conocimiento de la pista, Sebastián se propone el reto de conquistar más podios en el principal escenario del automovilismo de la región.

Para ello adquirió un auto fiable y rápido que le permita pelear por los primeros lugares en una categoría dominada en los dos últimos años por el piloto panameño David Carballeda.

Te puede interesar: David Carballeda| El piloto panameño pisa el acelerador rumbo al tricampeonato en el GT Challenge de las Américas

Guerra conducirá un Hyundai Veloster del equipo de los hermanos Chocrón, un vehículo de alto rendimiento que conoce el trazado de Sajalices como la palma de su mano.

“Decidimos retomar nuestra participación en la GTS Jr. del Campeonato GT Challenge de las Américas, ya que para nosotros es una plataforma importante para darnos a conocer en el mundo del automovilismo en la región”, dijo Iván Guerra, padre del joven piloto.

Al referirse al potencial del auto con el que competirá esta temporada, Guerra comentó: “Contamos con un auto fiable y rápido para estar peleando adelante. El carro luce bien; sin embargo, estamos haciéndole algunos ajustes de peso y utilizando llantas de mejor calidad para intentar repetir el resultado del año pasado, cuando logramos subirnos al podio en el primer lugar”.

Te puede interesar: Clásico Mundial de Béisbol 2026: Top 5 de los bateadores más dominantes

Reconoció además el reto que afrontará durante esta temporada compitiendo en un escenario internacional ante pilotos más experimentados y con autos de gran potencial.

“Sabemos que la tarea no será fácil, pero conocemos mejor el auto y estamos rodando en tiempos similares a los de nuestros rivales. Queremos tener el vehículo con anticipación para realizar todas las pruebas necesarias”, subrayó.

El joven corredor, que cursa el grado 12 en Balboa Academy, compitió en la temporada 2025 a bordo de un Hyundai Veloster N en el campeonato TCR Panamá.

Este fin de semana, previo a la carrera nocturna, Sebastián realizará pruebas y reconocimiento de pista.

Sin duda, una experiencia invaluable para este joven piloto que se inició en 2012 en el karting, con apenas cuatro años de edad, y que incursionó en 2024 en las carreras de circuito en la pista de Sajalices.

Nota de prensa