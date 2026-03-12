‘Liberen el salario’, reclaman aumento salarial en Venezuela bajo fuerte vigilancia policial

El último incremento salarial fue decretado en marzo de 2022. El salario mínimo equivale a unos 30 centavos de dólar y se suman bonificaciones que promedian entre 100 y 200 dólares.

Sindicalistas y trabajadores protestaron este jueves al cumplirse cuatro años de la congelación del salario mínimo en Venezuela, expectantes por los acuerdos petroleros y mineros entre el gobierno interino y Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

Los bajos salarios contrastan con una inflación de 475% en 2025, la más alta del mundo.

El último incremento salarial fue decretado en marzo de 2022. El salario mínimo equivale a unos 30 centavos de dólar y se suman bonificaciones que promedian entre 100 y 200 dólares sin incidencias en el cálculo de prestaciones sociales ni jubilaciones.

Estimaciones privadas apuntan que se requieren unos 700 dólares para cubrir la canasta básica de alimentos.

¡"Amnistía para el salario, liberen el salario ya!", se leía en una de las pancartas agitadas a las afueras del Parlamento de Venezuela, lugar donde los manifestantes lograron llegar tras superar varios cercos policiales que intentaron bloquear la movilización.

"¡Liberen el salario!, ¡Liberen el salario!", clamaban cientos de manifestantes a las afueras del Parlamento venezolano. Hileras de agentes policiales cubiertos con escudos bordearon el lugar.

"¿Los trabajadores no tenemos el derecho a protestar pacíficamente? ¿No tenemos derecho a alzar la voz y a tomar las calles en nuestro legítimo derecho? Esto es un acto de sabotaje, es un acto deleznable", dijo a la AFP Jackeline López, quien trabajó hasta diciembre como empleada pública.

En estados del interior de Venezuela también hubo protestas. En Barinas, tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, trabajadores mostraron pancartas escritas en inglés para pedir nuevos salarios.

"Salary increase now Venezuela"(Aumento de salario ahora Venezuela) e "Increase the pension now" (Aumenten la pensión ahora) eran algunos de los mensajes dirigidos al presidente estadounidense Donald Trump.

En Caracas el gobierno dispuso tarimas con el rostro de Maduro y su esposa en el recorrido de la marcha convocada para reclamar el incremento salarial.

Enormes cornetas reproducían canciones alusivas al chavismo a un volumen estridente al paso de los manifestantes.

Empleados gubernamentales y militantes oficialistas fueron convocados para reclamar el retorno a Venezuela de Maduro y su esposa, capturados el 3 de enero durante una incursión clandestina de soldados de Estados Unidos.

"Estoy aquí pidiendo la libertad de Cilia Flores y del presidente Nicolás Maduro (...) Le quiero decir a Trump: Trump mándanos a Nicolás porque Nicolás es nuestro presidente", comentó Miriam Naranjo, de 52 años, en la concentración oficialista.