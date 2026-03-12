Trump afirma que la guerra contra Irán avanza ‘muy rápido’

Trump ha enviado señales contradictorias en los últimos días sobre el progreso de la guerra con Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que la guerra contra Irán avanza "muy rápido", a pesar de la incertidumbre generada por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

El nuevo líder iraní, Mojtaba Jamenei, prometió venganza y aseguró que no dejará pasar ningún buque en el estrecho mientras sigan los ataques de Estados Unidos e Irán.

"La situación con Irán avanza muy rápidamente. Está yendo muy bien, nuestras fuerzas armadas son insuperables", dijo Trump en la Casa Blanca.

"Realmente son una nación de terror y odio, y están pagando un alto precio en este momento", añadió el mandatario estadounidense, que asistía a un acto por el Mes de la Historia de la Mujer junto a la primera dama, Melania Trump.

Trump ha enviado señales contradictorias en los últimos días sobre el progreso de la guerra, al afirmar recientemente que "ganamos" contra Irán y que podría terminar "muy pronto", pero insistiendo también en la necesidad de seguir combatiendo.

Los precios internacionales del petróleo se han disparado debido a la práctica paralización del tráfico de petroleros a través de esa estratégica vía marítima.

Trump señaló en las redes sociales previamente que impedir que el "imperio del mal" iraní obtenga armas nucleares era más importante que esa alza de los precios.