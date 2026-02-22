Exhibición de autos en Cinta Costera: previa del Gran Premio Panamá GT Challenge 2026

Con un pequeño circuito en Punta Paitilla y bajo la lluvia, los pilotos mostraron sus habilidades al volante de los bólidos que competirán el próximo 21 de marzo en el Gran Premio de Panamá.

Panamá/Algunos de los autos más rápidos de la región pusieron a prueba este sábado sus potentes máquinas durante una exhibición realizada en la Cinta Costera, como antesala del Gran Premio Panamá GT Challenge de las Américas.

En un pequeño circuito callejero, ubicado en el perímetro de Punta Paitilla, la afición local vibró con el rugir de los bólidos. Los pilotos protagonistas mostraron sus habilidades al volante de estos vehículos que verán acción en la primera fecha del GT Challenge de las Américas.

El evento de exhibición, desarrollado bajo una persistente llovizna, permitió a los pilotos rodar sus máquinas en un recorrido de dos vueltas, en el que atravesaron en dos ocasiones el paso bajo el puente de Punta Paitilla.

Entre los participantes destacaron Solly Betesh (Audi R8 LMS), Mario Bárcenas, el guatemalteco Juan Diego Hernández (Lamborghini EVO II), Pedro Tuñón (Honda), Fernando Seferlis (Corvette Rojo), y el piloto de Trinidad y Tobago, Zachary Boodram (Lamborghini Huracán).

Betesh aprovechó la actividad para presentar la llamativa nueva decoración del Audi R8 LMS GT3 Evo 2, con el que competirá junto a su nuevo compañero de equipo, Luis Ramírez, en el Gran Premio de Panamá, previsto para el próximo 21 de marzo.

"Dimos dos vueltas a la velocidad que se pudo en la Cinta Costera. Salimos de una isleta y terminamos en otra, pasando por debajo del puente de Punta Paitilla. Estaba un poco mojado, no nos acompañaron las condiciones del asfalto ni las llantas frías, pero se pudo realizar la exhibición", expresó Betesh.

Nota de prensa

