MiAmbiente y Ancon documentan propuesta de ampliación del Humedal Ramsar Punta Patiño

Esta ampliación busca proteger uno de los ecosistemas más representativos del bosque tropical del país.

Darién/Durante los días 19 y 20 de febrero, guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) realizaron patrullajes terrestres y marítimos en el Humedal Ramsar Punta Patiño, ubicado en la provincia de Darién, con el objetivo de fortalecer la propuesta de ampliación del área protegida.

En estos operativos, se recorrieron 32 kilómetros por vía acuática y 8 kilómetros por vía terrestre, cubriendo tanto los límites actuales como las zonas propuestas para su anexión. Durante estos patrullajes, se estableció un diálogo con los dirigentes comunitarios de Punta Alegre, Taimatí, Sambú y Garachiné sobre las áreas que podrían ser incorporadas al humedal.

Así mismo el MiAmbiente informó que su personal realiza “monitoreos de aves en varias comunidades y análisis de parámetros ambientales como salinidad y temperatura del agua”. Además se instalaron parcelas para monitoreos forestales en Garachiné, con el objetivo de que estos permitan sustentar la ampliación del humedal.

Por otro lado, se llevaron a cabo reuniones con la comunidad de Punta Alegre, donde se discutieron los objetivos y beneficios de la ampliación.

La Reserva Natural Privada Punta Patiño, creada por Ancon, es la primera de su tipo en Panamá. Esta ampliación busca proteger uno de los ecosistemas más representativos del bosque tropical del país.