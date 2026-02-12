SKAPA y TVMAX sellan alianza para impulsar el karting panameño en 2026

Panamá/El deporte motor en Panamá vive un momento trascendental. SKAPA PTY – Super Kart Panamá y TVMAX Deportes firmaron un convenio estratégico que permitirá la transmisión en vivo del Campeonato Nacional de Karting 2026, marcando un antes y un después para esta disciplina en el país.

Durante el acto protocolar estuvo presente el gerente de deportes de TVMAX, Salvador Saldaña, quien destacó la importancia de esta nueva alianza para el crecimiento del motorsport en Panamá, especialmente del karting, considerado la base formativa de los grandes pilotos del mundo.

En entrevista exclusiva, Ronald Chang, director de SKAPA, expresó su satisfacción por este importante paso:

“Para nosotros como SKAPA, que es Super Kart Panamá, promotora del karting profesional en Panamá, llegar a un acuerdo con TVMAX Deportes en una alianza estratégica para la transmisión en vivo de todas nuestras carreras del Campeonato Nacional 2026 es de gran orgullo, de gran satisfacción y de mucha alegría. Poder llevar a la teleaudiencia panameña a esos deportistas —niños, jóvenes e incluso adultos— para que vean el profesionalismo que hay en el motorsport en Panamá es algo muy importante”.

Chang resaltó que el kartismo no ha tenido históricamente la misma exposición mediática que disciplinas como el fútbol o el béisbol, pero confía en que esta nueva etapa cambiará el panorama.

“El karting es un deporte no tan visto en Panamá como el fútbol y el béisbol, y TVMAX ha apostado por nosotros. Para nosotros es de gran orgullo poder llevar a toda la teleaudiencia este deporte tan hermoso, que es la cuna de la Fórmula 1 en el mundo, y que ahora Panamá va a tener la oportunidad de ver en vivo”.

Nuevos talentos que ya brillan internacionalmente

El crecimiento del karting panameño ya es una realidad. Chang recordó que la evolución del deporte ha permitido que varios pilotos compitan fuera del país.

“TVMAX ha apostado a un piloto nacional e internacional como Jean-Mateo Rousseau, pero ya no es uno solo. Hoy hay más de siete pilotos panameños compitiendo a nivel nacional e internacional, defendiendo nuestra bandera en Estados Unidos y en las grandes pistas de Europa, como Italia e Inglaterra”.

Según el director de SKAPA, esta expansión es motivo de orgullo y confirma que el trabajo formativo está dando resultados al más alto estándar competitivo.

Calendario 2026: verano e invierno

En cuanto a la temporada, Chang adelantó que el Campeonato Nacional de Karting 2026 contará con dos torneos:

Campeonato de Verano

Campeonato de Invierno

Todas las competencias se realizarán en el kartódromo del autódromo panameño, escenario que será el epicentro del deporte motor nacional durante el año.

“Vamos a pasarle a TVMAX el calendario oficial de transmisión en vivo de todas estas competencias. Los aficionados pueden ingresar a nuestra página web o a nuestro Instagram para conocer fechas, prácticas y toda la información completa”, puntualizó.

Con esta alianza entre SKAPA y TVMAX, el karting en Panamá entra en una nueva era de visibilidad, desarrollo y proyección internacional. El semillero de la Fórmula 1 ahora tendrá vitrina nacional, y el país podría estar presenciando el nacimiento de sus próximas estrellas del automovilismo.

