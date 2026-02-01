Gianmatteo Rousseau| El joven piloto panameño fue reconocido en los FIA Americas Awards

Gianmatteo ha venido desarrollando una sólida trayectoria en el karting internacional lo que se resaltó en la ceremonia

Panamá/El joven piloto panameño de karting Gianmatteo Rousseau fue reconocido por sus destacados resultados deportivos y sus valores humanos durante la ceremonia de los FIA Americas Awards, evento que exalta a los mejores exponentes del automovilismo y la movilidad del continente.

Rousseau, quien ha venido desarrollando una sólida trayectoria en el karting internacional, recibió este importante reconocimiento tras una temporada marcada por un alto nivel competitivo, constancia en pista y una proyección deportiva que lo posiciona como una de las principales promesas del automovilismo panameño.

La ceremonia de los FIA Americas Awards, celebrada desde el año 2008, se ha consolidado como una tradición dentro de las instituciones del deporte motor en América. En ella, los clubes miembros de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) premian a sus mejores pilotos junior y senior, así como a quienes destacan por su aporte al desarrollo del automovilismo, la movilidad y la seguridad vial en la región.

El evento contó con la presencia de distinguidas personalidades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), FIA Américas, autoridades deportivas del continente, así como representantes de empresas e instituciones vinculadas al deporte y la movilidad.

Este reconocimiento a Gianmatteo Rousseau representó un motivo de orgullo para Panamá y reforzó el crecimiento del karting nacional en el escenario internacional, confirmando el talento, la disciplina y el compromiso del joven piloto con el deporte motor.

Los premios

Los FIA Americas Awards son unos premios organizados por la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) —la federación internacional que rige el automovilismo y asociaciones de movilidad— para reconocer y celebrar los logros más destacados en el automovilismo y en proyectos de movilidad en todo el continente americano.

¿Qué son?

Son una ceremonia anual en la que se honran a pilotos, clubes y proyectos que han tenido un desempeño excepcional en diferentes disciplinas del deporte motor (como karting, automovilismo de pista y otras categorías) y también iniciativas en movilidad sostenible, seguridad vial, innovación y promociones de la movilidad.

¿Qué se premia?

Deporte motor: Pilotos campeones o más sobresalientes de distintos países de América, tanto en categorías juveniles como seniors.

Movilidad: Proyectos y campañas que promueven la seguridad vial, electrificación, inclusión o innovación dentro de la industria automovilística y en la forma en que las personas se mueven.

A veces también se premia a organizadores, promotores de eventos y figuras con contribuciones destacadas al automovilismo regional.

¿Dónde y cómo se celebra?

La gala suele celebrarse en un evento formal con presencia de autoridades de la FIA, representantes de clubes nacionales automovilísticos de las Américas y los ganadores, a menudo en ciudades como Panamá (que ha sido sede recurrente).

Importancia:

Estos premios son un reconocimiento regional importante dentro del mundo del motor y la movilidad en las Américas, destacando tanto el talento en pista como iniciativas que impactan positivamente la sociedad en temas de movilidad y seguridad.