Gianmatteo Rousseau ahora forma parte del team Birelart para este año 2026

Rousseau reafirmó su compromiso de ir por más en una temporada que representa un paso muy importante en su carrera internacional.

Panamá/El piloto de karting panameño Gianmatteo Rousseau anunció de forma oficial su gran cambio para la temporada 2026, confirmando que correrá con una nueva escudería y afrontará un nuevo desafío en su carrera deportiva.

Desde La Conca, Italia —donde actualmente se encuentra entrenando— Rousseau compartió sus impresiones ante este importante paso en su trayectoria:

“Aquí desde Italia, en La Conca. Nada, súper emocionado por este 2026, como ven tengo nuevos colores, estoy ahora en el equipo Birelart. Muy emocionado por este 2026, seguramente va a ser un año muy bueno.

Y nada, vamos con todo, quiero darle las gracias a ustedes por el apoyo que me dan, como siempre, y a todos mis sponsors Puma Energy, Banco La Filsa y TV Max Deportes. Así que muchas gracias de verdad, y nada, vamos con todo para este 2026.”

Con estas palabras, Rousseau reafirmó su compromiso de ir por más en una temporada que representa un paso muy importante en su carrera internacional y una oportunidad para demostrar todo su potencial en la exigente escena del karting europeo.

Otras noticias: F1| Max Verstappen está motivado para una temporada desafiante con Red Bull y su nuevo monoplaza

Otras noticias: Panamá dice presente en el Supercross mundial con Marco Ameglio III

Birelart: Historia y prestigio del equipo italiano

El equipo Birel ART es uno de los equipos fabricantes y competidores más emblemáticos en el mundo del karting internacional, con una historia que se remonta a finales de la década de 1950. Fundada en Lissone, Italia, la marca nació de la pasión por el karting y la ingeniería, y ha sido protagonista constante en las principales competiciones del deporte.

Tradición y legado

Origen histórico: Birel inició su camino en 1959 gracias a Umberto Sala, y desde entonces se consolidó como un nombre respetado en el karting mundial.

Birel inició su camino en 1959 gracias a Umberto Sala, y desde entonces se consolidó como un nombre respetado en el karting mundial. Fusión estratégica: En 2014 se unió a ART Grand Prix, formando el proyecto actual conocido como Birelart , combinando tradición con experiencia de alto nivel en competición internacional.

En 2014 se unió a ART Grand Prix, formando el proyecto actual conocido como , combinando tradición con experiencia de alto nivel en competición internacional. Éxitos continuos: A lo largo de los años, sus chasis y equipo han conseguido títulos europeos y mundiales en categorías como KZ y KZ2, demostrando su competitividad en campeonatos de élite.

A lo largo de los años, sus chasis y equipo han conseguido títulos europeos y mundiales en categorías como KZ y KZ2, demostrando su competitividad en campeonatos de élite. Presencia global: Birel ART no solo compite en Europa, sino que tiene presencia international y alianzas técnicas —como la reciente asociación con IAME para la provisión de motores desde 2026— reforzando su capacidad técnica y competitiva.

Este equipo ha servido de plataforma y trampolín para pilotos que luego han llegado a categorías superiores, convirtiéndose en referencia para jóvenes talentos que buscan consolidarse en el automovilismo internacional.

Circuito La Conca — Donde entrena Rousseau

La Conca es uno de los circuitos más destacados del karting europeo situado en la región de Apulia, Italia. Con una longitud de 1,250 metros, combina curvas técnicas y sectores rápidos que lo convierten en un desafío para pilotos de todos los niveles.

Este trazado ha sido sede de eventos internacionales de alto nivel, incluyendo la prestigiosa WSK Series, el Campeonato del Mundo y el Campeonato Europeo de Karting, atrayendo talento de diversos países. Además, muchos pilotos que luego alcanzaron la Fórmula 1 —como Michael Schumacher, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris y otros— han competido en este circuito durante sus primeras etapas formativas.

El circuito representa un lugar donde el talento se forja y los sueños de llegar a la élite del automovilismo comienzan a tomar forma.

Otras noticias: Bolivia vs Panamá: La 'Sele' se queda con el empate en su visita al altiplano