Béisbol de Pequeñas Ligas| Herrera es el monarca del Campeonato Nacional Junior 2026

Los herreranos se imponen en una doble cartelera que se llevó a cabo en la provincia de Chiriquí

Panamá/Herrera se quedó con el título de campeón nacional de béisbol junior tras disputar la serie final ante Coclé en el Complejo Deportivo Julio Goff de Boquerón, provincia de Chiriquí.

El enfrentamiento tuvo este domingo una jornada de dos partidos, en los que los herreranos se impusieron para obtener el campeonato de este año.

En el primer encuentro, Herrera solo necesitó de una carrera en la parte baja del primer episodio para llevarse la victoria por 1 a 0. Esa 'rayita' la marcó Anthony Rodríguez por medio de un doble de Andrés Saavedra.

Edward Moreno se acreditó la victoria al tolerar un inatrapable con un ponche y dos bases por bolas en tres episodios. La derrota fiue para Daniel Pineda.

Te puede interesar: Béisbol de Pequeñas Ligas| Hay finalistas en el Campeonato Nacional Junior 2026

Posteriormente se disputó el segundo encuentro de la serie, donde las ofensivas de Herrera y Coclé salieron a relucir.

Tres carreras, en la parte baja del sexto episodio, le dieron la ventaja definitiva a los herreranos que ganaron por pizarra de 9 por 6.

Anthony Rodríguez lanzó una entrada y dos tercios en la que permitió un incogible y dos anotaciones para acreditarse el triunfo. El descalabro se lo apuntó David Valverde.

Por Herrera, Saúl González bateó de 2-2 y empujó una carrera. Rodolfo Solís de 2-2 con una anotada y una impulsada y Andrés Saavedra de 1-1 con una anotada y una remolcada.

Lo próximo

La serie, que estaba pactada a un máximo de tres encuentros, la ganaron los herreranos por dos victorias sin derrotas.

Con este resultado, Herrera se queda con el título nacional junior y representará a Panamá en la Serie Latinoamericana de esa categoría que se realizará en Sint Maarten del 11 al 19 de julio de este año.