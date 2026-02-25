Béisbol de Pequeñas Ligas| Estos son los duelos de semifinales del Campeonato Nacional Junior 2026

El certamen para peloteros de 13 y 14 años de edad está cerca de su desenlace.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Junior 2026 está por disputar sus momentos cumbres, tras una ronda regular corta e intensa que se desarrolló en las provincias de Chiriquí, Coclé y Panamá.

Desde el sábado 21 de febrero se jugaron los partidos en las zonas donde los 12 equipos participantes fueron divididos. La Zona A estuvo conformada por las representaciones de Bocas del Toro, Chiriquí, Chiriquí Occidente y Veraguas; la B la integraron Coclé, Herrera, Los Santos y Panamá Oeste y la C la conformaron Colón, Darién, Panamá Metro y Panamá Oeste.

Tras cuatro días de actividad, los conjuntos de Chiriquí, Coclé y Panamá Metro se quedaron con el primer lugar de sus respectivas zonas. Por lo tanto clasificaron directamente a las semifinales.

Los chiricanos y los metropolitanos pasaron por esta fase invictos en tres juegos. En tanto los coclesanos aseguraron su clasificación como líderes de su zona al superar a Herrera, por 4 carreras a 3.

El mejor segundo

Luego de que se ocuparan tres plazas para las semifinales, era necesario saber cuál sería el cuarto clasificado a esa instancia.

Según los reglamentos del torneo, ese puesto sería para el mejor segundo lugar en la etapa inicial. Esto se determinaría en base a la menor cantidad de carreras permitidas entre episodios a la defensa.

Los elencos de Bocas del Toro, Herrera y Panamá Este se quedaron con los segundos puestos en las zonas A, B y C, respectivamente. Al revisarse las estadísticas, el conjunto herrerano se quedó con la cuarta casilla para las semifinales ya que permitió 13 carreras en 28 episodios defendidos para un promedio de .464.

El conjunto bocatoreño registró un promedio de .893 (25 carreras permitidas en 28 entradas) y el elenco de Panamá Este tuvo .821 (23 carreras permitidas en 28 episodios).

Las semifinales

La siguiente etapa del certamen se llevará a cabo el sábado 28 de febrero en el Complejo Julio Goff de Boquerón, Chiriquí, a partido único.

La actividad comienza a las 9:00 a.m. con el encuentro que protagonizarán Chiriquí y Herrera. Treinta minutos después de terminado ese juego, se enfrentarán Coclé y Panamá Metro.

Los vencedores en las semifinales avanzarán a la serie final que se realizará al ganador de dos de un límite de tres juegos. Esos partidos se realizarán los días domingo 1 y lunes 2 de marzo.

El campeón nacional representará a Panamá en la Serie Latinoamericana de Béisbol Junior de este año.

