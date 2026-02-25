Reacciones divididas ante propuesta que penaliza encapuchados en protestas

Según el comunicado oficial, el Órgano Ejecutivo sostiene que la propuesta busca reforzar la seguridad durante manifestaciones públicas y prevenir hechos de violencia asociados a la ocultación del rostro, manteniendo el equilibrio entre el derecho a la protesta y el orden público.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de ley que busca sancionar el uso de capuchas, máscaras o pasamontañas durante manifestaciones ya genera reacciones en la Asamblea Nacional, luego de que el Consejo de Gabinete autorizara a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar la iniciativa ante el Legislativo.

Se trata del proyecto de ley No. 8-26, que adiciona el artículo 169-A al Código Penal y establece penas de prisión de dos a cuatro años para quien, durante una manifestación o concentración pública, utilice medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro “con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio”.

Además, la propuesta señala que si dicha conducta facilita o encubre delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la pena aumentará de cuatro a seis años, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por el delito cometido.

Actualmente, el artículo 169 del Código Penal establece sanciones de uno a tres años de prisión para quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita, y de dos a cuatro años si el responsable es un servidor público.

Defensor del Pueblo: “Procurar que no viole ningún derecho a manifestarse”

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, indicó que aún no ha recibido el anteproyecto, pero adelantó que revisará su contenido para garantizar que no se vulneren derechos fundamentales.

“Bueno, sí, nosotros no hemos recibido el anteproyecto. Estoy por comunicarme con la ministra de Gobierno para leerlo, para poder dar un dictamen al respecto y procurar que no viole ningún derecho a manifestarse y también que esté ese balance entre el orden público y el derecho a una manifestación pacífica”, expresó.

Leblanc también señaló que “hay muchas personas que se infiltran en las manifestaciones y que producen robos, hurtos y algunos agravios en la sociedad. Entonces, yo creo que probablemente va dirigido ese proyecto a eso”.

Comisión de Gobierno solicitará conceptos

El proyecto deberá ser discutido en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Su presidente, el diputado Luis Eduardo Camacho, explicó que el trámite seguirá el procedimiento habitual.

“Una vez recibido, vamos a solicitar con el presidente la emisión de conceptos de una serie de autoridades y grupos de la sociedad civil al respecto de eso. Una vez tengamos alguna de esas emisiones de conceptos, se incorporará a la discusión en primer debate”, indicó.

Al ser consultado sobre la prioridad que tendrá la iniciativa en la agenda, Camacho respondió que “la celeridad es cumplirlo con requisitos”, aunque expresó su opinión personal sobre el tema.

“Las personas que están encapuchadas en protestas o con pasamontañas, están involucradas en vandalismo que va en contra de la ley. Están involucradas en retenes ilegales que les piden plata a la gente en medio de la protesta para poder pasar. Eso va en contra de la ley”, manifestó.

Según el comunicado oficial, el Órgano Ejecutivo sostiene que la propuesta busca reforzar la seguridad durante manifestaciones públicas y prevenir hechos de violencia asociados a la ocultación del rostro, manteniendo el equilibrio entre el derecho a la protesta y el orden público.