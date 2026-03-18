Construcción de presa en proyecto de Río Indio generaría más de 2 mil empleos en su fase más intensa

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de Río Indio, considerado estratégico para garantizar la seguridad hídrica y sostener las operaciones del canal de Panamá, avanza en su fase técnica con miras a una licitación prevista entre finales de 2026 e inicios de 2027. Mientras tanto, se desarrollan estudios geológicos, diseño conceptual y procesos sociales en las comunidades impactadas.

El proceso de licitación para la construcción de la nueva presa en la cuenca de Río Indio continúa su curso dentro del cronograma previsto por el Canal. De acuerdo con la subadministradora, Ilya Espino de Marotta, actualmente el proyecto se encuentra en una fase técnica clave que permitirá alcanzar un nivel de diseño suficiente para convocar el proceso formal.

Según explicó, de manera paralela al desarrollo del marco de compensación social y los estudios ambientales, se realizan perforaciones en sitio para determinar las condiciones geológicas del área donde se levantaría la infraestructura. Estos trabajos forman parte del diseño conceptual que busca alcanzar cerca de un 35% de avance antes de abrir la licitación.

La proyección oficial apunta a que el proceso licitatorio se convoque entre finales de 2026 y principios de 2027, bajo la modalidad de diseño y construcción. De cumplirse este calendario, el contratista adjudicado iniciaría obras principales a comienzos de 2028. No obstante, antes del inicio formal de la construcción de la presa, se prevé que durante 2027 se desarrollen trabajos preliminares en campo, incluyendo la instalación de campamentos, habilitación de carreteras de acceso y logística operativa necesaria para la ejecución del proyecto.

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En paralelo al avance técnico, el Canal impulsa acciones para garantizar la participación de mano de obra local en las futuras etapas de construcción. Actualmente, ya se ejecutan programas de capacitación en comunidades del área, enfocados en habilidades básicas como matemáticas, albañilería y electricidad, con el objetivo de preparar a la población para integrarse al proyecto.

Espino de Marotta destacó que parte de los residentes ya participa en actividades vinculadas a los estudios en curso, como el apoyo a perforaciones realizadas por empresas contratistas. Además, iniciativas como la construcción de acueductos rurales han generado empleos temporales y dinamizado la economía local mediante servicios complementarios como transporte y alimentación.

La contratación de mayor escala, sin embargo, se dará una vez sea adjudicado el contrato principal de construcción. Se estima que el proyecto generará alrededor de 2,700 empleos, distribuidos en dos grandes componentes: la construcción de la presa y el desarrollo de nuevos asentamientos para las comunidades que serán reubicadas. Estas nuevas comunidades implicarán la edificación de viviendas, carreteras, escuelas, centros de salud e infraestructura social, lo que ampliará el impacto económico del proyecto más allá de la obra hidráulica.

El desarrollo de la presa forma parte de una estrategia más amplia del Canal para fortalecer la seguridad hídrica del país, tanto para el consumo humano como para garantizar la continuidad del tránsito de buques, especialmente ante escenarios de variabilidad climática. En este contexto, la administración canalera también mantiene monitoreo constante ante posibles efectos del fenómeno de El Niño. Aunque actualmente los niveles de los lagos se mantienen favorables, ya se evalúan medidas operativas para optimizar el uso del agua y minimizar impactos en la operación.

A la par, el proyecto de Río Indio avanza en su dimensión social. Tras nueve meses de consultas, se logró consensuar un marco de compensación con comunidades impactadas, que contempla el reasentamiento de unas 500 familias bajo criterios de equidad y condiciones adaptadas a cada caso.

Este proceso incluye la identificación de terrenos en provincias como Colón, Panamá Oeste y Coclé, así como la definición de modalidades de reasentamiento, ya sea en nuevos poblados o en comunidades existentes, con adecuaciones en infraestructura y servicios.

Finalmente, la funcionaria señaló que factores internacionales, como tensiones en Medio Oriente, han incidido en un aumento del tránsito de buques por el Canal. Durante marzo, se ha registrado un promedio de entre 38 y 40 tránsitos diarios, por encima de los niveles previos.