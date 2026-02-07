Río Indio: Concluyen reuniones con comunidades y se avanza hacia acuerdos de compensación

Entre el 27 de febrero y el 11 de marzo el equipo del Canal regresará a las nueve plataformas comunitarias creadas para la discusión de los temas, con el objetivo de firmar los acuerdos relacionados con las compensaciones .

Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá concluyó el ciclo de reuniones con las comunidades del área de río Indio, como parte de las acciones del Plan de Reasentamiento del Proyecto Hídrico río Indio, y se prepara para entrar, a finales de febrero, en la fase de finiquitar acuerdos y compensaciones.

Así lo informó la subadministradora del canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, quien explicó que ya se completaron todas las reuniones correspondientes al ciclo 7, etapa exigida dentro del Plan de Reasentamiento.

“Ya concluimos todas las reuniones del ciclo 7, que es lo que exige el Plan de Reasentamiento”, señaló destacando que este proceso permitió consolidar el diálogo con las comunidades involucradas.

Espino de Marotta detalló que entre el 27 de febrero y el 11 de marzo el equipo del Canal regresará a las nueve plataformas comunitarias creadas para la discusión de los temas, con el objetivo de firmar los acuerdos relacionados con las compensaciones. “Vamos a regresar a todas esas nueve plataformas para ya firmar los acuerdos de cómo va a ser la compensación”, precisó.

La subadministradora calificó el proceso como altamente productivo, manifestando el incremento sostenido de la participación comunitaria a lo largo de las distintas etapas. Según indicó, la asistencia y el involucramiento de los residentes aumentaron significativamente desde la reunión número uno hasta la siete, lo que consideró un indicador positivo del diálogo establecido.

Tras esta fase colectiva, el proceso avanzará hacia una etapa de negociación individual con cada familia, la cual, según explicó, se desarrollará bajo un marco equitativo para todos, garantizando criterios comunes y transparencia en las compensaciones.

El río Indio corre libre hacia el mar Caribe, como uno de los caudales más abundantes del país. Desde la década de 1950, sus aguas han sido objeto de análisis para resolver la creciente demanda de agua en la cuenca del canal de Panamá. Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la solución más viable es la construcción de una represa y un túnel que desvíen el agua hacia el lago Gatún.