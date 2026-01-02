Río Indio: ACP iniciará en enero conversaciones familia a familia sobre reasentamiento

Icaza subrayó que el proceso se realizará con un enfoque humano y personalizado.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto del Lago de Río Indio, considerado estratégico para la seguridad hídrica del país y el funcionamiento del canal de Panamá, avanza conforme a lo planificado y contempla el inicio del proceso de reasentamiento de familias en 2026, confirmó el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza.

El ministro explicó que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha cumplido con los estándares internacionales en materia de participación comunitaria y reasentamiento, siguiendo la norma de desempeño número 5 de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

“Hemos avanzado con lo que son las plataformas participativas conforme a lo que establece la norma de desempeño número 5 de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que es el estándar para estos procesos de reasentamiento”, señaló Icaza.

Detalló que durante 2025 se desarrollaron seis de siete ciclos de reuniones en las nueve plataformas participativas instaladas en el área de influencia del proyecto, y que el último ciclo se realizará en enero.

“En el mes de enero estaremos realizando el último ciclo de reuniones para posteriormente poder iniciar entonces esas conversaciones familia a familia panameño panameño para lo que será el proceso de reasentamiento que se estará dando, Dios mediante, con el favor de Dios en el año 2026”, afirmó.

Icaza subrayó que el proceso se realizará con un enfoque humano y personalizado.

“Con mucha comunicación, con mucha empatía, pero sí, ese es el plan que nosotros tenemos en este momento”.

Conversaciones directas y sin intermediarios

El ministro aclaró que las conversaciones uno a uno no parten de cero, sino que se desprenden del trabajo previo en las plataformas comunitarias, y que estarán centradas en las alternativas de compensación y reasentamiento.

“Cada familia con la Autoridad del Canal de Panamá, sin intermediarios, tiene que tener estas comunicaciones para entonces decidir cómo va a ser el proceso de reasentamiento de manera familia a familia”.

También informó que, de forma paralela, continúan los estudios técnicos del proyecto.

“Seguimos avanzando con los estudios para la línea base y estudio impacto ambiental, y de igual forma también con las exploraciones geotécnicas y geológicas en las áreas donde vamos a estar construyendo las principales estructuras del lago de Río Indio”.

Presupuesto de inversión y prioridades del Gobierno

Icaza indicó que el Presupuesto General del Estado contempla 11,200 millones de dólares en inversión, orientados a dar continuidad a proyectos y rescatar otros en abandono.

“Contamos con un monto de inversión de 11 mil 200 millones de dólares para darle continuidad a todos los proyectos”.

Añadió que la prioridad del presidente está enfocada en servicios básicos.

“Una de las instrucciones principales del señor presidente es priorizar todo lo que tiene que ver con servicios básicos, como el tema del agua, como el tema de la basura, como el tema de la salud, sanidad básica, educación, carreteras”.

Empleo y sector construcción

Sobre la generación de empleo, el ministro reiteró que el principal motor es la empresa privada.

“El principal motor de la economía en generación de empleos es la empresa privada”.

Indicó que el Gobierno busca generar confianza para atraer inversión y destacó el impacto esperado de la nueva ley de interés preferencial.

“Uno de los grandes generadores de empleo es el sector construcción y entonces se activó la nueva ley de interés preferencial y esperemos que con la entrada de la nueva ley veamos dinamismo en el inicio de construcciones de estas viviendas, sobre todo en el interior del país”.

Proyectos adicionales del Canal de Panamá

Icaza recordó que el Canal presentó dos proyectos relevantes: un gasoducto y dos terminales portuarias.

“Esperamos nosotros poder iniciar el proceso de precalificación en el primer trimestre de este año para poder entonces avanzar durante el año 2026 en la licitación y adjudicación de estos dos importantes proyectos”.

Reconstrucción del monumento de la comunidad china

En cuanto a la reconstrucción del monumento a la presencia de la comunidad china en Panamá, el ministro reiteró la posición del Ejecutivo.

“El presidente ha sido muy claro. Se va a reconstruir el monumento en el mismo sitio”.

Confirmó que la reconstrucción será inmediata.

“En el mismo lugar, el presidente ha sido bastante claro. Dijo que iba a ser de forma inmediata esta reconstrucción”.