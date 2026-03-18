Subsidio eléctrico del Fondo Tarifario de Occidente oscila entre 13% y 46%, indica viceministro de Finanzas

Ciudad de Panamá/El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, confirmó que el Consejo de Gabinete aprobó el aporte de más de 18 millones de dólares al Fondo Tarifario de Occidente. Este es un subsidio especial eléctrico que beneficia a más de 183 mil personas en Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, en Bocas del Toro.

Fernández explicó que este fondo "data de hace unos 20 años" y responde a distorsiones del mercado eléctrico. "Tiene que ver con la forma en que fue construido, presenta ciertos problemas con respecto a la tarifa que reciben los clientes de Edechi en Chiriquí y Bocas del Toro", manifestó.

El viceministro de Finanzas detalló que el subsidio, que oscila entre 13% y 46% de la tarifa, compensa el efecto de la matriz eléctrica nacional.

"En la forma en la que funciona nuestra matriz eléctrica, es como si la tarifa de Chiriquí y Bocas del Toro pagara más alta porque tiene que pasar por todo el complemento de transmisión de Etesa como si la producción estuviera acá, aunque esté allá", indicó Fernández.

Ampliación de financiamiento e impacto de la crisis internacional

Sobre la autorización para suscribir estructuras de financiamiento hasta por 12 mil millones de dólares, Fernández aclaró que no se trata de nueva deuda. "Esto no es deuda nueva, no estamos emitiendo deuda nueva. Simplemente estamos pidiendo la autorización por si acaso llegáramos a necesitarlo en algún momento más adelante por una situación de crisis extrema", enfatizó.

El viceministro Fernández comparó la medida con "subir el límite de la tarjeta de crédito", pero sin gastar el saldo. "La idea es rotar la deuda para hacer esa negociación con mejores tasas", añadió.

Respecto al impacto de la guerra en Irán y el alza de combustibles, Fernández reconoció que el barril de Brent cerró en 102-103 dólares, un nivel que requiere atención. "Nosotros hemos visto en la historia, como en el 2006, que fue también crisis energética, en donde los precios de la gasolina llegaron hasta 5 dólares", recordó.

Sin embargo, consideró que el impacto actual podría ser menor gracias a tecnologías más eficientes. "Ahora muchos carros tienen mejores tecnologías, son híbridos. Ya el consumo de gasolina o de diésel es menor", señaló.

Aun así, advirtió sobre efectos en cadena: "Si el diésel sube, eventualmente va a impactar las cadenas de suministro de la comida, va a impactar las cadenas de suministro de las entregas, y todo eso tiene un efecto acumulativo dentro de la inflación".

Fernández destacó que el gobierno no implementará subsidios expansivos al combustible. "El presidente (José Raúl Mulino) ha sido muy claro en que no vamos a tener un programa muy expansivo o totalmente descontrolado de subsidios al combustible", manifestó.

La estrategia, según el viceministro Fernández, se enfoca en la planificación. "Lo que tenemos que ver es cómo hacemos una planificación para encontrar las medidas de tener ahorro energético, de poder tratar de optimizar esa logística para que no nos impacte tanto", concluyó.

El Fondo Tarifario de Occidente se revisa cada seis meses y ya cuenta con cobertura para el primer semestre de 2026, mientras que la aprobación para el segundo semestre se evaluará hacia mayo o junio.