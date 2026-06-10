De Beckham a Shakira: las parejas de futbolistas que construyeron imperios millonarios

Más allá del fútbol, la combinación entre deporte de élite y éxito económico también se refleja en algunas relaciones.

El mundo del fútbol no solo ha sido escenario de grandes hazañas deportivas, sino también de historias de amor que han unido a algunas de las figuras más exitosas del deporte con mujeres que han construido fortunas propias.

Estas relaciones, lejos de depender exclusivamente de los ingresos de los jugadores, se han convertido en alianzas donde el talento, los negocios, la música, la moda y el entretenimiento han contribuido a crear auténticos imperios económicos.

Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de David Beckham y Victoria Beckham. Cuando iniciaron su romance en 1997, el entonces futbolista del Manchester United comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol inglés, mientras que ella ya gozaba de fama internacional gracias a su participación en las Spice Girls, una de las agrupaciones musicales más exitosas de los años noventa. La unión de ambas celebridades trascendió el ámbito sentimental para convertirse en una poderosa marca global. Actualmente, el patrimonio conjunto de la pareja supera los 500 millones de euros gracias a inversiones, contratos publicitarios y negocios vinculados a la moda y el deporte.

Otro caso ampliamente conocido es el de Shakira y Gerard Piqué. Cuando sus caminos se cruzaron durante la grabación del videoclip de “Waka Waka”, canción oficial de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, la artista colombiana ya era una estrella consolidada con reconocimiento en todos los continentes. Su trayectoria musical, respaldada por décadas de éxitos internacionales, le permitió acumular una fortuna superior a los 400 millones de dólares. Por su parte, el exdefensor del FC Barcelona construyó un importante patrimonio estimado en alrededor de 80 millones de dólares gracias a su carrera deportiva y proyectos empresariales.

La historia de Zlatan Ibrahimović y Helena Seger destaca por sus inusuales comienzos. La pareja se conoció en 2001 tras un incidente relacionado con sus vehículos. El delantero sueco estacionó su Ferrari detrás del Mercedes de Helena, situación que derivó en una discusión que terminó convirtiéndose en una historia de amor. Mientras Ibrahimović desarrollaba una carrera que lo llevaría a convertirse en una leyenda del fútbol europeo, Seger ya había construido una sólida trayectoria profesional en el sector inmobiliario y también había trabajado como modelo. Aunque nunca contrajeron matrimonio, continúan juntos más de dos décadas después y mantienen una de las relaciones más estables del entorno deportivo.

La combinación entre fútbol y música también aparece en la historia de David de Gea y Edurne. El guardameta español y la cantante enfrentaron durante años una relación marcada por la distancia geográfica. Mientras él desarrollaba su carrera en Inglaterra con el Manchester United, ella fortalecía su presencia en la televisión y la industria musical española. La pareja logró mantener el vínculo durante más de una década antes de casarse en 2023. Su patrimonio conjunto ronda los 52 millones de euros.

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Una situación similar se observa en la relación entre Alex Oxlade-Chamberlain y Perri Edwards. El mediocampista inglés acumuló una considerable fortuna durante sus etapas en clubes como Arsenal y Liverpool. Sin embargo, la cantante británica, integrante del exitoso grupo Little Mix y empresaria del sector de la moda, ha construido un patrimonio incluso superior gracias a su carrera artística y a sus emprendimientos comerciales.

Las historias de amor que comenzaron durante la adolescencia también tienen un lugar especial dentro de este selecto grupo. Luis Suárez conoció a Sofía Balbi cuando ambos eran jóvenes en Montevideo. A pesar de la distancia y los cambios de residencia, mantuvieron su relación hasta consolidar una familia que ha acompañado cada etapa de la carrera del delantero uruguayo. Algo similar ocurrió con Marcelo y Clarice Alves, quienes se conocieron cuando apenas eran adolescentes y posteriormente emprendieron juntos el camino que llevó al futbolista brasileño a convertirse en una figura histórica del Real Madrid.

Más allá del fútbol, la combinación entre deporte de élite y éxito económico también se refleja en la relación entre Bastian Schweinsteiger y Ana Ivanovic. El campeón del mundo con Alemania unió su vida a una de las tenistas más destacadas de su generación, ganadora de Roland Garros y ex número uno del ranking mundial. Juntos representan cómo el talento deportivo, acompañado de visión empresarial y reconocimiento internacional, puede dar origen a patrimonios multimillonarios que trascienden las fronteras de las competencias y el entretenimiento.