Panamá coloca $180.46 millones en subasta de Letras del Tesoro a 12 meses

Los resultados de esta operación reflejan la confianza de los inversionistas en los instrumentos de deuda pública panameña.

Ciudad de Panamá/La República de Panamá colocó $180.46 millones en la quinta subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia fiscal 2026, con un plazo de 12 meses, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante la operación se adjudicaron $114.15 millones en ofertas competitivas, con un precio promedio ponderado de 95.39%, equivalente a un rendimiento promedio ponderado de 4.78%.

Además, fueron colocados $20.06 millones mediante ofertas no competitivas y $6.375 millones correspondientes a la segunda vuelta. También se adjudicaron $39.877 millones en reconocimiento de Intereses Preferenciales.

La subasta recibió ofertas competitivas por $165.15 millones y ofertas no competitivas por $20.06 millones, alcanzando un total de $185.21 millones en posturas recibidas. Según el MEF, estos resultados reflejan una participación activa de los inversionistas y una demanda sostenida por instrumentos soberanos de corto plazo.

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En comparación con la subasta anterior, realizada el 5 de mayo de 2026, el rendimiento promedio ponderado registró un aumento de 12 puntos básicos, al pasar de 4.66% a 4.78%. Sin embargo, este incremento fue menor al observado en referencias internacionales comparables durante el mismo período.

El rendimiento del UST Bill a 12 meses aumentó 16.9 puntos básicos, mientras que el SOFR a 12 meses subió 19 puntos básicos y el bono global de Panamá de vencimiento similar avanzó 17 puntos básicos.

Por otro lado, el EMBIG de Panamá se mantuvo sin variación y el bono doméstico de vencimiento comparable registró una disminución de 5 puntos básicos, lo que evidencia que las condiciones de financiamiento para el país continúan siendo competitivas y que la percepción de riesgo soberano permanece estable.

El MEF destacó que los resultados de esta operación reflejan la confianza de los inversionistas en los instrumentos de deuda pública panameña y la capacidad del país para acceder al mercado local bajo condiciones ordenadas y alineadas con los mercados internacionales.

Con esta colocación, el Gobierno reafirmó su compromiso con una gestión de deuda pública transparente y eficiente, enfocada en mantener la estabilidad fiscal, diversificar las fuentes de financiamiento y garantizar el acceso oportuno a recursos para el Estado panameño.