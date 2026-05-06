Panamá coloca $156 millones de deuda pública en subasta y supera expectativas del mercado

Panamá/Panamá colocó 156.13 millones de dólares en una nueva subasta de deuda pública a corto plazo, donde las ofertas de inversionistas superaron el monto emitido por el Estado, reflejando la confianza del mercado en el manejo financiero del país pese al alza de las tasas de interés internacionales.

La subasta, realizada a un plazo de 12 meses, recibió ofertas por 186.58 millones de dólares, superando el monto finalmente adjudicado. Del total colocado, $95.18 millones correspondieron a ofertas competitivas, $51.70 millones a ofertas no competitivas y otros $9.25 millones fueron asignados mediante el mecanismo conocido como “green-shoe”, utilizado cuando existe una demanda adicional del mercado.

El resultado cobra relevancia porque se produjo en un contexto en el que las tasas internacionales continúan aumentando. Mientras el rendimiento de las letras del Tesoro estadounidense a 12 meses subió 24 puntos básicos respecto a abril, el costo promedio de financiamiento de Panamá aumentó solo 10 puntos básicos.

En términos prácticos, esto significa que el país logró financiarse sin que el incremento de las tasas internacionales impactara en la misma proporción sobre su deuda local, una señal que refleja estabilidad y confianza del mercado en el manejo fiscal panameño.

El rendimiento promedio ponderado de las Letras del Tesoro panameñas se ubicó en 4.66%, mientras que el diferencial frente a los bonos estadounidenses a 12 meses se redujo de 106 a 92 puntos básicos. Esa disminución del margen es interpretada por el mercado como una mejora en la percepción de riesgo del país.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el resultado también evidencia que Panamá mantiene acceso al mercado local de financiamiento y conserva una demanda sólida por deuda soberana de corto plazo.

La entidad indicó además que continuará ejecutando su programa de subastas públicas como parte de la estrategia para fortalecer el mercado doméstico de valores y mantener condiciones de financiamiento competitivas para el Estado.